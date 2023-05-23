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醫療無國界 澎湖醫院適時救回外籍遊客

中央社／ 澎湖縣23日電

1名搭乘遊輪抵澎湖香港籍林姓女遊客，意外發生心肌梗塞，經澎湖醫院心導管團隊緊急搶救，癒後狀況穩定。院方今天在她出院之前，特別舉辦簡單的慶生，讓患者留下無限的感激。

衛生福利部澎湖醫院發布新聞指出，這名來自香港60餘歲的林姓女遊客，5月14日從香港搭乘遊輪旅遊，16日泊靠馬公港，當天下午覺得頭暈、胸悶、胸痛、呼吸喘，同行友人叫喚不醒，遊輪上醫師初步緊急醫療處置後，傍晚送抵澎湖醫院急診室就醫。

部澎心導管室主任陳賢生率領心導管團隊即時進行手術，過程中發現病患冠狀動脈血管阻塞嚴重、心電圖呈現VF（心室纖維性顫動）而心跳暫時停止，立即給予電擊整流術及氣球擴張術，適時救回一命。經過休養，林女今天轉入普通病房，她的女兒也特地到澎湖陪同照顧。院方今天在她出院之前，特別舉辦簡單的慶生，林女感謝醫院救了一命。

衛生福利部澎湖醫院心血管照護團隊由急診、心導管室、加護病房組成心血管照護團隊，自民國102年12月4日成立至今，已完成心導管手術1200例，目前治療後併發症小於1%，每個成功案例都需要團隊間專業技術純熟及跨科團隊默契，才能在最短時間完成搶救，今年底更新介入治療暨血管攝影X光機，讓民眾的生命更有保障。

澎湖 團隊 香港

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