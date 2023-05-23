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華山屏東站復辦老人運動會 疫後善心捐款仍停滯讓人愁

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
華山基金會屏東站今天在東港大鵬灣青洲濱海遊憩區復辦「愛老人運動會」，170名弱勢無依的長者變裝成各種海洋動物，在趣味遊戲運動中玩得不亦樂乎。圖／華山基金會提供
華山基金會屏東站今天在東港大鵬灣青洲濱海遊憩區復辦「愛老人運動會」，170名弱勢無依的長者變裝成各種海洋動物，在趣味遊戲運動中玩得不亦樂乎。圖／華山基金會提供

揮別長達3年的疫情，服務弱勢長者的華山基金會屏東站，今天在東港大鵬灣青洲濱海遊憩區復辦「愛老人運動會」，170名弱勢無依的長者變裝成各種海洋動物，在趣味遊戲運動中玩得不亦樂乎，站長史賓亦喜亦愁，喜的是弱勢長者社交活動不再因疫情受限，愁的是社會善心捐款迄未回到疫情前水準，端午節1關懷禮約46萬元，現僅募得2成。

華山基金會屏東站服務1320名失依、失能、失智老人，提供免費到宅服務，守護長輩平安度過世紀大疫情，疫情期間，基金會大型活動全部停辦，導致弱勢無依的老人社交活動受限，暌違3年後，屏東站終於復辦「愛老人運動會」，且搭上屏東黑鮪魚觀光文化季列車，170名長輩不僅能齊聚東港大鵬灣大展身手，還玩起變裝秀，現場還有義剪、血壓測量。

屏東站社工和志工幫長輩巧扮成鮪魚、海豚、鯊魚、螃蟹、海馬等海洋動物，看來活力滿滿，運動項目都經過設計，「滾石不生苔」滾動輪胎越過障礙物、「酒矸倘賣無」吊掛酒瓶使其站立、「投出樂齡人生」投球丟擊水桶塔、「擲出健康人生」丟擲骰子並簡單加法完成題目等關卡，訓練手腦協調、動腦算數，並透過闖關領獎，獲得成就感，長者藉出門活動機會結交朋友，有益身心健康。

他說，疫後社會善心捐款迄未復甦，這次老人運動會的25萬元經費尚未募齊，但基金會認為不能因經費未到位而取消，畢竟停了3年，決定以代墊方式舉辦；接下來端午節舉辦的「愛老人端午動起來」又頭痛了，計畫募集1320份關懷禮，以1份350元計算需募46萬2000元，目前僅募集2成。

華山基金會「認助計畫」常年服務經費每月1250元、每年1萬5000元，疫情期間也受到影響，屏東站呼籲大眾關心弱勢無依老人，愛心專線：(08)752-5059，劃撥帳號：42200812 戶名：華山基金會(備註:112端午─送愛到家)。

華山基金會屏東站今天在東港大鵬灣青洲濱海遊憩區復辦「愛老人運動會」，170名弱勢無依的長者變裝成各種海洋動物，在趣味遊戲運動中玩得不亦樂乎。圖／華山基金會提供
華山基金會屏東站今天在東港大鵬灣青洲濱海遊憩區復辦「愛老人運動會」，170名弱勢無依的長者變裝成各種海洋動物，在趣味遊戲運動中玩得不亦樂乎。圖／華山基金會提供
華山基金會屏東站今天在東港大鵬灣青洲濱海遊憩區復辦「愛老人運動會」，170名弱勢無依的長者變裝成各種海洋動物，在趣味遊戲運動中玩得不亦樂乎。圖／華山基金會提供
華山基金會屏東站今天在東港大鵬灣青洲濱海遊憩區復辦「愛老人運動會」，170名弱勢無依的長者變裝成各種海洋動物，在趣味遊戲運動中玩得不亦樂乎。圖／華山基金會提供

屏東 疫情 運動

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