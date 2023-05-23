原民漆彈移師那瑪夏國中 雨天改定靶仍嗨翻

高雄市原住民漆彈運動推廣活動今天前進那瑪夏國中，70名學生組成12隊競賽，因遇大雨取消對戰，高雄市立社會教育館等單位緊急應變改為跑站的定靶計分賽，現場仍嗨翻。

為推廣原鄉學校的漆彈運動，高雄市立社會教育館、高雄市漆彈推廣協會等單位攜手合辦「運動i台灣2.0高雄市原住民漆彈運動推廣活動」。

社教館透過新聞稿表示，繼首站在六龜高中圓滿完成後，於今天前進那瑪夏國中，昨晚一場雨讓校園清新、舒適，但天公不做美一場大雨取消對戰，所幸緊急應變的跑站的定靶計分賽也讓現場師生玩得不亦樂乎。經2小時比賽選出前3名，獲獎學生大呼「漆彈很好玩」。

社教館館長沈坤佑表示，漆彈運動讓莘莘學子在這競爭激烈資訊日新月異的時代，有宣洩壓力的管道、釋放負面能量，激發冒險犯難、同心協力的精神，健康的戶外漆彈運動可培養參賽者健全的身心，希望學子減少使用手機等3C產品，走到戶外去感受漆彈運動的魅力。

活動之前，由高雄市漆彈推廣協會理事長莊明樺為大家講解規則，漆彈其實是一項相當安全的運動，只要了解基礎裝備並遵守場上的安全守則，玩漆彈不但刺激，又能培養團隊默契與反應能力。

為讓定靶競賽更加刺激，現場也布置掩體設施當阻礙物，增加射擊難度，學生都氣勢高昂、躍躍欲試。莊明樺指出，漆彈固定靶計時射擊，可以訓練參與者全神貫注的集中瞄準、握槍的平穩度和開槍速度，用數量有限的子彈和時間賽跑，是成為神射手的必經過程，不能小覷。