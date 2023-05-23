COVID-19升溫 高市長輩打疫苗贈快篩、500元禮券

近期全台COVID-19疫情升溫，高雄市衛生局為推動「疫苗加一」，明天起至6月30日設籍高雄65歲以上長輩接種疫苗，可獲2劑家用快篩試劑，接種第1至3劑者，加贈500元獎勵禮券。

衛生局今天發布新聞稿表示，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈現上升趨勢，分析併發中重症個案多為有慢性病史的高齡族群，且未接種滿3劑疫苗。接種滿3劑者染疫後相較於未接種疫苗者，可降低83％死亡風險。

衛生局表示，配合「疫苗加一」政策，設籍高雄65歲以上長輩（原住民55歲以上）明天起至6月30日，只要到轄內合約院所接種任何一劑COVID-19疫苗，就可獲COVID-19家用快篩試劑2劑。接種第1至3劑者，加贈500元獎勵禮券（原民區獎勵500元現金）。

衛生局提醒，今年尚未接種任何次世代疫苗、包含未完成2劑基礎劑接種者，尤其是65歲以上長者、具慢性病史者或長照機構住民，應儘速完成基礎劑（第1、2劑）及次世代疫苗追加劑（第3劑）。

針對6個月以上、未滿6歲已完成基礎劑接種的幼兒，現在高雄提供幼兒莫德納COVID-19雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑接種。衛生局提醒，與最後一劑基礎劑間隔12週（84天）以上者，請家長儘速帶讓家中寶貝完成接種，可透過高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統預約。

另外，高雄近一週新增本土及境外移入猴痘確診個案各1例，目前累計5例本土、1例境外移入。新增2名確診個案皆為40多歲本國籍男性，在8日、13日陸續出現皮膚疹、小水泡及喉嚨腫痛等症狀，醫師評估採檢、通報，分別於16日、20日確診猴痘，目前隔離中。

衛生局指出，經疫調其中1名個案未有出國史，研判為本土個案，另1名個案於今年4月底有出國史，經研判為境外個案。面前匡列高風險接觸者共2人，目前均無疑似症狀。

衛生局統計，截至5月19日已有3720人接種猴痘疫苗，接種猴痘疫苗是預防感染最有效的措施，近6個月內曾有高風險性行為者儘速前往醫院接種疫苗，目前高雄市有12家合作醫院提供猴痘疫苗接種服務。

日、韓等國4月起猴痘疫情升溫，衛生局提醒，如出現疑似症狀，包括皮膚病灶（如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等）、發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。