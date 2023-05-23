高市草潭埤活動中心結合滯洪池 估113年完工

高市仁武區草潭埤活動中心4月已動工，整合資源將多功能活動中心與滯洪池結合，未來除可滿足居民集會、休閒娛樂等需求，汛期也將發揮滯洪功能、降低淹水機率，副市長林欽榮等今天視察工程進度，預計113年完工。

高雄市副市長林欽榮今天率市府水利局團隊等人視察仁武區草潭埤活動中心工程進度，勉勵施工團隊加緊施工腳步。高雄市政府水利局會後發布新聞稿表示，仁武區草潭埤活動中心已於4月動工，總經費約新台幣4800萬元，預計民國113年完工。

水利局表示，仁武八卦寮地區近來人口快速成長，居民集會及文康育樂的活動空間較少，市府跨局處整合資源，將多功能活動中心與滯洪池結合，未來除可滿足居民集會、休閒娛樂及社會福利等需求，汛期期間也將發揮滯洪功能，可容納約7.5萬噸滯洪量，大幅降低淹水機率。

活動中心採用綠建築及節能設計，注重環保與生態保育，並以半戶外式的空間與滯洪池景觀結合，增加社區鄰里親和性；建材採用環保塑木，屋頂設置太陽能光電板，提高屋頂隔熱效果，2樓的多功能空間可容納300人以上。

水利局表示，仁武草潭埤區域將在市地重劃、防洪治理工程、水環境營造及多功能活動中心等基礎建設帶動下，成為宜居且能吸引遊客觀光遊憩的亮點。