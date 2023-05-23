快訊

擁5億家產墜樓亡 18歲高中生離奇命案疑點一次看

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

高市草潭埤活動中心結合滯洪池 估113年完工

中央社／ 高雄23日電

高市仁武區草潭埤活動中心4月已動工，整合資源將多功能活動中心與滯洪池結合，未來除可滿足居民集會、休閒娛樂等需求，汛期也將發揮滯洪功能、降低淹水機率，副市長林欽榮等今天視察工程進度，預計113年完工。

高雄市副市長林欽榮今天率市府水利局團隊等人視察仁武區草潭埤活動中心工程進度，勉勵施工團隊加緊施工腳步。高雄市政府水利局會後發布新聞稿表示，仁武區草潭埤活動中心已於4月動工，總經費約新台幣4800萬元，預計民國113年完工。

水利局表示，仁武八卦寮地區近來人口快速成長，居民集會及文康育樂的活動空間較少，市府跨局處整合資源，將多功能活動中心與滯洪池結合，未來除可滿足居民集會、休閒娛樂及社會福利等需求，汛期期間也將發揮滯洪功能，可容納約7.5萬噸滯洪量，大幅降低淹水機率。

活動中心採用綠建築及節能設計，注重環保與生態保育，並以半戶外式的空間與滯洪池景觀結合，增加社區鄰里親和性；建材採用環保塑木，屋頂設置太陽能光電板，提高屋頂隔熱效果，2樓的多功能空間可容納300人以上。

水利局表示，仁武草潭埤區域將在市地重劃、防洪治理工程、水環境營造及多功能活動中心等基礎建設帶動下，成為宜居且能吸引遊客觀光遊憩的亮點。

水利局 滯洪池 林欽榮

延伸閱讀

高雄這「里」人數8千激增2萬 民代要求應增建活動中心

最後一哩路！愛河治水 高雄草潭埤滯洪池下月完工

高市立委選情 民眾黨：採精兵主義提名

避免成為絕命中捷站 高捷今演練工地吊臂掉落撞擊捷運列車

相關新聞

誰家的飛走了？高雄雨後天空現奇景 這區居民正好養殖「牠」

第四波梅雨鋒面今天終於南下影響水情相對嚴峻的高雄，阿蓮區有臉書網友下午發現天空出現一道有趣的異象，雲層竟然出現一隻口渴的...

高雄山區雨勢增南橫落石零星 公路局籲減少入山旅遊

第四波梅雨鋒面昨晚自北部開始往南部方向移動，昨晚高雄山區雖未發生極端暴雨，但南橫公路今早已有部分路段出現零星落石，公路總...

高雄花雨特報！中山三路文化中心等處阿勃勒飄逸黃金雨

高雄花雨特報！夏季是阿勃勒盛開的時節，微風輕拂便下黃金花瓣雨，地上織起一片花毯。高雄市中山三路、光華路、和平路、文化中心...

金酒公司扮白酒文化造浪者 首屆金酒盃吸引33校參加

產自於金門的高粱酒，充滿東方文化底蘊，堪稱中式「白酒文化」代表，金酒公司今天跨海至高雄舉辦首屆「金酒盃全國調酒大賽」，吸...

藍軍左楠初選民調最後一夜3姝激戰喊搶救 催票電話擾民她無辜挨罵

國民黨高雄市議員左楠選區初選今晚是電話民調最後一夜，市議員陳玫娟、李眉蓁、陳麗珍3姝激戰，決戰時刻，各自找隊友幫忙錄影片...

YouBike個資外洩 數位部協助高市府行政檢查

全台YouBike系統近日遭外部網路攻擊，數位部表示，5月21日接到高雄市政府請求協助行政檢查，資安院派資訊專業人員加入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦