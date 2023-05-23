高雄山區雨勢增南橫落石零星 公路局籲減少入山旅遊

第四波梅雨鋒面昨晚自北部開始往南部方向移動，昨晚高雄山區雖未發生極端暴雨，但南橫公路今早已有部分路段出現零星落石，公路總局甲仙段指出，南橫公路每逢周二未開放，公路保全會利用此時將零星落石排除整理路況，甲仙段指出，近日高雄山區天氣不穩，民眾應減少山區活動。

根據中央氣象局指出，今起鋒面南移至巴士海峽，雖降雨減緩，但中南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部較大雨勢，以高雄地區來說，昨天至今天雨量最多區域在林園，其次在茂林多納里，雖其他山區降雨量有限，南橫公路已出現零星落石，不到下午1時許，山林間已霧氣瀰漫，氣溫直降。