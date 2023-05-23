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高雄山區雨勢增南橫落石零星 公路局籲減少入山旅遊
第四波梅雨鋒面昨晚自北部開始往南部方向移動，昨晚高雄山區雖未發生極端暴雨，但南橫公路今早已有部分路段出現零星落石，公路總局甲仙段指出，南橫公路每逢周二未開放，公路保全會利用此時將零星落石排除整理路況，甲仙段指出，近日高雄山區天氣不穩，民眾應減少山區活動。
根據中央氣象局指出，今起鋒面南移至巴士海峽，雖降雨減緩，但中南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部較大雨勢，以高雄地區來說，昨天至今天雨量最多區域在林園，其次在茂林多納里，雖其他山區降雨量有限，南橫公路已出現零星落石，不到下午1時許，山林間已霧氣瀰漫，氣溫直降。
「午後降雨還打雷，就像施放煙火一樣。」六龜蔡姓區民表示，今天的雨勢比上周六日都還大，不過，六龜分局指出，午後山區雖降下大雨，所幸無任何災情，沒有淹水情況發生，由於近期山區天氣不穩，加上中度颱風瑪娃逐漸接近，公路總局甲仙段呼籲，民眾宜減少入山活動，避免部分路段因落石造成意外。
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