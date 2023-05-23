YouBike個資外洩 高市交通局派員檢查並要求盡速改善

全台YouBike系統近日遭外部網路攻擊，高雄市交通局昨天派員前往微笑單車公司進行行政檢查，並要求微笑單車公司盡速改善，及提出會員補償方案，否則將依法、依契約罰款。

高雄市交通局今天發布新聞稿表示，微笑單車公司17日通報全台YouBike系統遭受惡意連線攻擊，嘗試透過手機號碼竊取會員交易資料，初估全國約有4萬筆交易資料可能被竊取，其中高雄約1490筆。

交通局指出，微笑單車公司已報請檢調調查及進行相關應變外，交通局昨天邀數位發展部資通安全研究院，派員前往微笑單車公司進行行政檢查。

交通局對中央社記者表示，微笑單車公司已初步完成基本改善，但昨天仍有追加如偵測、自動化等項目，要求盡速一併完成改善，否則將依個資法裁罰新台幣2萬元到20萬元，及依契約裁罰57.8萬元。

此外，交通局表示，已要求微笑單車公司應主動通知受影響會員，並應立即加強資安措施及針對遭盜會員提出補償措施。

交通局並提醒，微笑單車不會主動致電會員確認會員資料與騎乘紀錄，也不會要求匯款來確認是否為會員本人，亦無提供會員儲值、升級與無限騎方案等。

另外，若有欠費，請勿匯款，可至車機補扣款或服務中心辦理繳納。民眾若有遭受損失可保留事證，並向微笑單車公司客服（0800-372618或07-2626288）洽詢。