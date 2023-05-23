YouBike遭駭 高雄市1490筆要求業者補償

高雄、台南及屏東YouBike註冊票卡數約154萬人，近日YouBike系統遭受境外連線攻擊，高市交通局昨會同數位發展部資通安全研究院人員前往微笑單車公司進行行政檢查。交通局指出，高雄1490筆交易資料可能被竊取，已要求微笑單車公司主動通知會員，另立即加強資安措施及針對遭盜會員提出補償措施。

微笑單車公司5月17日通報全台YouBike系統遭受惡意連線攻擊，試圖透過手機號碼竊取會員交易資料，初估全國約有4萬筆交易資料可能被竊取，高雄占1490筆。

依據個資法規定，微笑單車公司保有個人資料檔案，應採行適當之安全措施，防止個資被竊取、洩漏。高市交通局表示，針對個資外洩事件，微笑單車公司應限期改善，並提出會員補償方案，逾期未改善依契約罰款。

交通局提醒，微笑單車不會主動致電會員確認會員資料與騎乘紀錄，也不會要求匯款，無提供會員儲值、升級與無限騎方案等，用戶若有欠費請勿匯款，請直接至車機補扣款或服務中心辦理繳納；另外民眾若有遭受損失也要保留事證，可洽微笑單車公司客服電話0800-372618或07-2626288洽詢。