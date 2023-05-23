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最後一哩路！愛河治水 高雄草潭埤滯洪池下月完工

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市府水利局長蔡長展（右三）向副市長林欽榮（右二）說明工程施作。記者古和純／攝影
高雄市府水利局長蔡長展（右三）向副市長林欽榮（右二）說明工程施作。記者古和純／攝影

高雄市仁武里草潭埤周邊，過去汛期間，每逢大雨，後勁溪、獅龍溪、曹公新圳交會處，常因上游未整治段河道明渠狹窄且八德中路箱涵排水集聚，造成淹水窘境，高雄市府水利局總計花費2.48億元整治，其中，2億元設置草潭埤滯洪池將在下月底完工，可容約7.5萬噸滯洪量，大幅降低淹水機率。

今天高雄副市長林欽榮前往仁武區視察水利局治水工程進度，立法委員林岱樺等民代、里長一同前往關心施工進度。高市府水利局長蔡長展表示，草潭埤滯洪池及草潭埤活動中心經跨局處整合資源，除了滿足居民集會、休閒娛樂和社會福利等多項需求，汛期期間也將發揮滯洪功能，可容納約7.5萬噸滯洪量，且具有重要的社會效益。

林欽榮指出，仁武區草潭埤是愛河源頭，也是愛河水患整治的最後一哩路，市府歷經30多年的努力，規劃改善周邊環境空間，而這最後730公尺，過去因河道明渠狹窄，以及八德中路箱涵排水齊聚，形成水患瓶頸段，市府投入2.48 億元經費加以整治，除設置草潭埤滯洪池外，要滿足在地居民需求，興建草潭埤活動中心，將分別於下月底及113年底完工。

由於，愛河是流經高雄的城市之河，林欽榮表示，高雄市長陳其邁一直希望能夠藉由整體水岸環境營造，實現「還河於民」的目標，因此，水利局團隊打造草潭埤滯洪池，除保留既有林地原生種喬木佔 70% 以上，並增設景觀生態池，整體綠覆率達 80% 以上，另外在北屋及九番埤，分別設置2座水質淨化場，預估增加供應乾淨水源每日可達1萬5000噸。

林欽榮表示，仁武區草潭埤區域，透過草潭埤滯洪池工程，將原埤塘生態環境保存，池中有一座景觀小島，地方人士形容為「蓬萊仙島」，添增幾分趣味。除了持續發揮區域滯洪功能，加以周邊推動100期重劃，逐漸完備各項等基礎公共設施建設，無論是生活品質、生態環境、防洪安全等機能的大幅提昇，都為仁武區未來的蓬勃發展，打下堅實基礎，而愛河水路的整治及文化意象的延續，將成為仁武的地方特色，吸引更多新興人口移入，將是北高雄發展可期的新據點。

高雄市副市長林欽榮（右二）視察仁武區草潭埤治水工程進度。記者古和純／攝影
高雄市副市長林欽榮（右二）視察仁武區草潭埤治水工程進度。記者古和純／攝影
高雄仁武草潭埤滯洪池保留既有林地原生種喬木佔 70% 以上，下月底將完工。記者古和純／攝影
高雄仁武草潭埤滯洪池保留既有林地原生種喬木佔 70% 以上，下月底將完工。記者古和純／攝影
高雄仁武草潭埤滯洪池保留既有林地原生種喬木佔 70% 以上，下月底將完工。記者古和純／攝影
高雄仁武草潭埤滯洪池保留既有林地原生種喬木佔 70% 以上，下月底將完工。記者古和純／攝影

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