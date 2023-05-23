降雨高雄水情改善 陳其邁：高屏溪水溢出攔河堰但仍未呷飽

近幾波降雨對高雄水情有所挹注，高雄市長陳其邁今早參加「夏祭新鮮市」活動前聯訪表示，高屏溪的水量已溢出攔河堰，下游相關民生、工業、灌溉用水應該足夠，但還「呷未飽」，水情燈號則由水利署開會做決定。

近幾波降雨前，高雄水情吃緊，從3月30日起水情燈號由黃轉橙，進入「減量供水」階段。民眾關心何時能夠再由橙轉黃、解除限水？

陳其邁表示，水情燈號由水利署開會做決定。高雄市已經幾百天、很長時間沒有下雨，這幾波降雨，高雄一方面停抽抗旱水井，二方面觀察地下水位，到梅雨季如果有持續進帳，就可以解除限水措施。但這幾天平均大概都是70、80公釐的降雨量，山區和少數地方還沒那麼多，所以還「呷未飽」，多些雨量後，水情燈號才可能由橙轉為黃。

陳其邁說，高屏溪雨量今早觀測川流量是21.6cms（立方公尺/秒），起起伏伏，下午水量應還會更多。現在高屏溪的水量已溢出攔河堰，比攔河堰的水位要高，所以下游的相關民生、工業、灌溉用水應該足夠。