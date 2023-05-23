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高雄「這天」要停水 台水檢測電氣逾4萬1千戶受影響

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
台灣自來水公司周四將在高雄市3個行政區實施停水。記者古和純／攝影
台灣自來水公司周四將在高雄市3個行政區實施停水。記者古和純／攝影

台灣自來水公司因須檢測翁公園淨水場的供電品質、加強穩定供水，將在25日上午9時至晚間11時辦理停水施工，停水區域為高雄3個行政區共36561用戶，其中大寮區有2個里將實施水量壓降影響，4909 戶，台水公司指出，各區實施停水分別11至14小時不等，提醒用戶預作儲水準備。

台水公司翁公園淨水場依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則，每年皆需辦理停電電氣設備檢驗，因此本周四須辦理停水作業，將逐一檢視細節，台水公司表示，將盡可能縮短檢驗工程時間完工復水，倘遇颱風或豪雨影響作業安全時，停水工程將順延並擇期公告實施。

台水公司指出，這次停水影響區域，為高雄三個行政區，分別是大寮區，大寮里、山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里等；鳳山區：東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里等；大樹區：瓦厝街小型工業區一帶，九曲堂里等，以上區域預計在周四上午9時至晚上8時實施停水，合計11小時。

另外，在大寮區，大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊、山頂國小一帶、進學路(衛生所以上高地區)、正氣路、中山工商，此區域用戶預計在周四上午9時至晚上11時實施停水，合計14小時。而大寮區，前庄里、中庄里，則將實施水量壓降，影響用戶數為4909 戶。

停水 衛生所 停電 台水

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