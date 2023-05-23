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石門古戰場故事館 擬年底完工
屏東縣「石門古戰場故事館暨旅遊資訊站」昨天動土，預計今年12月底完工，可作為認識牡丹社事件重要導覽起點，也是遊客暢遊落山風風景特定區入口，盼為地方觀光加分。
縣長周春米說，「落山風風景特定區」是全國第一個縣級劃定的風景區，涵蓋車城、牡丹與滿州鄉，感謝前縣長潘孟安大刀闊斧全盤規畫，縣府將串聯、整合更多資源。
周春米說，牡丹鄉是台灣最南端山地原住民鄉，有恆春半島後花園美稱。牡丹社事件今年149周年，是恆春半島重要歷史轉捩點的發生地，這塊土地曾是排灣族、阿美族、平埔族、客家人等多元族群共同生活之處，人文資源豐富。
石門古戰場故事館暨旅遊資訊站結合生態環境、原民文化、產業及培訓導覽解說，交旅處指出，興建經費是交通部觀光局補助9468萬元，主體3層樓建物室內規畫旅遊資訊站、特展區與戶外展演等附屬設施，培訓在地60名導覽解說員，為明年牡丹社事件150周年暖身，也期待成為恆春半島遊程新亮點。
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