國發會審議通過 可望增4500就業機會

國發會昨審議通過「南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）籌設計畫」，總經費約430億元，將新增科學園區面積175.3公頃，預計今年、114年兩階段納入南科，包括台積電進駐的楠梓產業園區29.83公頃。預估創造產值4500億元，可望提供4500個就業機會。

國發會昨天舉行委員會議，國科會南部科學園區管理局局長蘇振綱會後指出，該案屬於南部科學園區擴建案，園區基地是中油公司高雄煉油廠舊址，透過用地活化，未來會成為科學園區，滿足半導體先進製程的產業用地需求。

國發會表示，為配合廠商建廠需求時程，採「一次籌設，分階段納入」方式辦理。第一階段29.83公頃園區，預計今年完成環評等相關程序後納入科學園區；第二階段預計114年完成二階環評、都市計畫變更作業後，納入科學園區。

國發會官員說，該園區是配合半導體產業布局，將規畫新建研發新創大樓，提供半導體供應鏈及其他新興科技產業（如軟體服務、AIoT、5G、綠能）廠商進駐。園區開發後將串聯高雄地區既有半導體產業聚落及供應鏈，形塑南部半導體材料S廊帶，加速產業轉型。

園區將導入綠色創新科技驅動循環經濟，配合2050淨零排放政策，設置資源循環中心，將使用100%再生水及綠能。