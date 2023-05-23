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高雄降雨下對地方 最快6月調黃燈

聯合報／ 記者王慧瑛古和純／高雄報導
高屏溪支流旗山溪水源透過甲仙攔河堰聯通管，將水輸往南化水庫，5月19至21日甲仙堰自旗山溪引水至南化水庫累計326萬噸。記者劉學聖／攝影
高屏溪支流旗山溪水源透過甲仙攔河堰聯通管，將水輸往南化水庫，5月19至21日甲仙堰自旗山溪引水至南化水庫累計326萬噸。記者劉學聖／攝影

高雄水情進入減壓供水橙燈近2個月，高雄山區近期有雨，昨高屏溪川流量攀升到29.6CMS，水情有翻轉跡象，高雄市長陳其邁預告，高雄6月用水不成問題，若梅雨情況維持樂觀，可望最快6月調回黃燈。

市府表示，最艱難階段已挺過，新鑿抗旱水井全部停抽，優先以地面水、伏流水供應，高雄市每天用水常態時期約150萬噸，近期減壓供水、節約用水並進，用水降至130萬噸左右。地面水、伏流水是主力，其中高屏溪地面水約70萬噸，伏流水可供應50至60萬噸，最高可達80萬噸，搭配再生水供應產業使用，非常時期地下水當備援使用，打造多元、具韌性的水源調配模式，挺過百年旱災。

陳其邁說，近期地面水加伏流水綽綽有餘，抗旱水井已停止抽水，感謝中央支持高雄水資源布建，包含未來4座再生水廠、茄萣海淡廠臨時機組，作為緊急備用水。在地滯洪也是重點，是地下水庫概念，今年汛期過後會加速啟動地下水增補。

市府發言人周璟瑜指出，高雄缺乏民生用途水庫，須懂得找解方，善用伏流水資源，加上洪水資源化等策略，不會單獨依賴某一取水管道。除滿足在地需求，也協助鄰近縣市，高屏溪支流旗山溪水源透過甲仙攔河堰聯通管，將水輸往南化水庫，5月19至21日甲仙堰引水至南化水庫有326萬噸，助台南紓解水荒。

近日高雄雨勢有「下對地方」，大地獲得解渴。高屏溪川流量4月初一度下滑至4.6CMS，昨川流量攀升到29.6CMS，澄清湖水庫蓄水率達95%，水情是否調整燈號？市府透露，本周四水利署將開會討論，最快6月初可望轉回黃燈。

高雄阿公店水庫維持蓄水率7%，周璟瑜表示，此屬正常現象，阿公店水庫集水區屬灰色泥質頁岩，吸水易沉積於庫底，南水局祭出「空庫防淤策略」，每年6月1日至9月10日為空庫防淤運轉期，配合降雨開啟溢洪閘門利用排洪將底泥排出。

南化水庫 高屏溪 地下水

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