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日本佐渡市長拜會高市府 未來可望簽友好城市協定

中央社／ 高雄22日電

日本新潟縣佐渡市長渡邊竜五今天拜會高市府，與市長陳其邁針對文化、觀光等議題交流。高市府表示，未來兩市可望進一步簽署友好城市交流協定，繼續深化推動雙邊各方面交流。

渡邊竜五今天拜會高雄市政府，高市府行政暨國際處會後發布新聞稿指出，高雄與佐渡的結緣，是由出身佐渡的山本悌二郎推動興建橋頭糖廠，對於台灣糖業現代化卓有貢獻，且後續促成高雄築港，是高雄市現代化重要推手。

為紀念山本悌二郎對台灣製糖產業的發展貢獻，台灣藝術家黃土水受邀創作「山本悌二郎銅像」，原立於橋頭糖廠，後因故銅像遷回山本悌二郎的故鄉佐渡市真野公園。去年銅像重回高雄後由高雄市立美術館典藏。

陳其邁表示，為了讓佐渡市民也能持續紀念山本悌二郎，高美館也將其銅像翻鑄複作，翻製的銅像預定6月中旬運返佐渡，回到之前所在的佐渡市真野公園。

陳其邁提及，高雄在5月中旬提供金鑽鳳梨給友好城市東京八王子市內38所中學校，作為學生們營養午餐的飯後水果大獲好評，未來也希望透過與佐渡市共同媒合姊妹校的締結，增加年輕學子交流機會。

渡邊竜五表示，此次訪台在高雄大啖美味鳳梨，香甜滋味令他十分感動，很想將這份香甜介紹給佐渡的學生們，未來也會安排高中生訪高進行交流。佐渡市有江戶時代流傳下來的歷史建物及礦山等文化資產，歡迎高雄市民到訪。

高市府表示，山本悌二郎銅像目前已由高美館翻鑄完成，複作銅像將在7月22日於佐渡市真野公園舉行銅像揭幕儀式，屆時將由佐渡市及高雄市共同見證歷史一刻。兩市的情誼期望藉由山本悌二郎牽起緣分，未來可望進一步簽署友好城市交流協定，繼續深化推動雙邊在各方面交流。

高雄市立美術館 陳其邁 高美館

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