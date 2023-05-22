牡丹社事件150週年 石門古戰場故事館動土

牡丹社事件將滿150週年，屏東縣長周春米今天說，牡丹社事件是半島上重要歷史轉捩點，未來透過石門古戰場故事館不僅是事件導覽起點，也是落山風風景特定區主題遊程站點。

依牡丹鄉公所史料，1874年日本以琉球漂民船難為由，出兵攻打南台灣恆春半島原民部落，牡丹社及高士佛社人據天險抵禦入侵者攻勢，在石門古戰場和日軍發生激戰。牡丹社頭目aruqu(阿祿古)父子等原住民勇士，於5月22日在石門之役中英勇奮戰不幸身亡，誓死捍衛家園，阻止日軍進攻，寫下台灣近代史上著名的「牡丹社事件」。

為紀念台灣近代史上重要牡丹社事件，牡丹鄉將5月22日訂為「牡丹社事件紀念日」，舉辦相關紀念活動，提醒後代子孫緬懷當年部落先人捍衛家園。

周春米今天主持石門古戰場故事館暨旅遊資訊站動土典禮，隨後出席石門古戰場macacukes歷史步道啟用儀式。她表示，牡丹社事件是恆春半島重要歷史轉捩點，未來透過故事館不僅可作為認識牡丹社事件導覽起點，也是落山風風景特定區主題遊程站點，讓更多人了解屏東文化深度。

周春米說，牡丹鄉是台灣最南端的山地原住民鄉，有「恆春半島後花園」美稱，這塊土地是排灣族、阿美族、平埔族、客家人等族群共同生活的地方，豐富的自然、歷史、文化、產業等，交織出許多故事與情感，成為珍貴的人文資源。

至於落山風風景特定區是全國第一個縣級劃定的風景區，依縣府資料，範圍涵蓋車城、牡丹及滿州3個鄉鎮，除了前縣長潘孟安大刀闊斧全盤規劃，周春米上任後串聯整合更多資源光大。包括交通部觀光局補助經費新台幣9468萬元，計畫興建主體為地上3層建物的故事館，室內規劃有旅遊資訊站、特展區及戶外展演等相關附屬設施，預計今年底完工。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後興起深度旅遊，透過「石門古戰場故事館暨旅遊資訊站」結合生態環境、原民文化、產業及培訓在地人導覽解說，打造具特色地方創生觀光旅遊風潮。

今天活動中，地方耆老仕紳與日方代表沖繩縣產業振興公社台北事務所長上江洲辰德、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、部落古謠班及石門國小、牡丹國小、高士國小師生，在牡丹社事件歷史真實發生地，重溫一個世紀前台灣原住民族先人據天險奮勇守護家園的故事，並在牡丹社事件紀念公園「愛與和平紀念碑」前牽手合影，象徵不忘歷史、愛好和平。