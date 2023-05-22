陳其邁笑稱雨下對地方 高雄水情燈號可望調整

南部地區19日受鋒面影響出現一波降雨，山區喜迎今年以來最大雨勢，高屏溪川流量大有斬獲。高雄市長陳其邁今天說，如果下一波降雨也能下對地方，高雄的水情燈號可望調整。

此波降雨前高雄水情吃緊，從3月30日起水情燈號由黃轉橙，進入「減量供水」階段。陳其邁今天接受媒體聯訪時說，因上波鋒面下雨下對地方，高雄的水情轉為樂觀，目前抗旱水井都停止抽水，「現在由地面水、伏流水供應綽綽有餘」。

「雨下對地方了」，陳其邁說，目前正在觀察這週和下一波的降雨來調整高雄的燈號。這次鋒面降雨，桃源區小關山測站雨量有141毫米，今天上午高屏溪川流量有29.6cms（立方公尺/秒）。

高雄市政府發言人周璟瑜表示，高屏溪川流量從4月初一度下滑至4.6cms左右，至今已明顯攀升，有效緩解水情，19日至21日甲仙堰自旗山溪引水至南化水庫累計326萬噸，這波降雨有感，對高雄來說是一大好消息。