認同小市民籲交通強力執法 陳其邁：高雄加速空間改善

為擺脫「行人地獄」標籤，今天「小市民施克德」在各大平面媒體頭版廣告，要求政府應貫徹交通執法；高雄市長陳其邁下午接受媒體聯訪時回應，本周四會將3.6億人行道改善計畫追加預算送至議會，並加強騎樓淨空執法力道。

「機車騎上人行道的原因，就是機車停在人行道上」陳其邁指出，針對友善行人的路型改善，不畫設機車格，而是會增加機車停車彎，不讓機車騎士有任何騎上人行道的理由。

陳其邁說，未來捷運、醫院、學校等重要建物設施旁，將會加強淨空騎樓，並增強執法力道，盼能提供友善行路空間，在路口處，除5月增加80處「行人時相」，保護行人安全，在交叉路口設置行人穿越號誌系統，一方面加強執法，一方面追加預算改善設施，並藉由交通管理方式，讓行人行路優先權獲得保障。