快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聽新聞
test
0:00 / 0:00

認同小市民籲交通強力執法 陳其邁：高雄加速空間改善

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市長陳其邁下午參加光電科技廠房興建動土儀式，並回應媒體提問對小市民要求交通強力執法的看法。記者古和純／攝影
高雄市長陳其邁下午參加光電科技廠房興建動土儀式，並回應媒體提問對小市民要求交通強力執法的看法。記者古和純／攝影

為擺脫「行人地獄」標籤，今天「小市民施克德」在各大平面媒體頭版廣告，要求政府應貫徹交通執法；高雄市長陳其邁下午接受媒體聯訪時回應，本周四會將3.6億人行道改善計畫追加預算送至議會，並加強騎樓淨空執法力道。

「機車騎上人行道的原因，就是機車停在人行道上」陳其邁指出，針對友善行人的路型改善，不畫設機車格，而是會增加機車停車彎，不讓機車騎士有任何騎上人行道的理由。

陳其邁說，未來捷運、醫院、學校等重要建物設施旁，將會加強淨空騎樓，並增強執法力道，盼能提供友善行路空間，在路口處，除5月增加80處「行人時相」，保護行人安全，在交叉路口設置行人穿越號誌系統，一方面加強執法，一方面追加預算改善設施，並藉由交通管理方式，讓行人行路優先權獲得保障。

人行道 陳其邁

延伸閱讀

雨下對地方！高雄水情燈號可望轉黃 陳其邁：探勘水井暫停抽水

高雄推Fun現港灣雙語導覽 鹽埕解謎遊程玩真人版大富翁

520陳其邁當1日戶籍員 叮嚀新郎：夫妻吵架，你永遠都是錯的

陳其邁訪左訓獎勵舉重選手 教練透露「她」是大家標竿

相關新聞

高雄「這天」要停水 台水檢測電氣逾4萬1千戶受影響

台灣自來水公司因須檢測翁公園淨水場的供電品質、加強穩定供水，將在25日上午9時至晚間11時辦理停水施工，停水區域為高雄3...

高雄降雨下對地方 最快6月調黃燈

高雄水情進入減壓供水橙燈近2個月，高雄山區近期有雨，昨高屏溪川流量攀升到29.6CMS，水情有翻轉跡象，高雄市長陳其邁預...

國發會審議通過 可望增4500就業機會

國發會昨審議通過「南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）籌設計畫」，總經費約430億元，將新增科學園區面積175.3公...

石門古戰場故事館 擬年底完工

屏東縣「石門古戰場故事館暨旅遊資訊站」昨天動土，預計今年12月底完工，可作為認識牡丹社事件重要導覽起點，也是遊客暢遊落山...

認同小市民籲交通強力執法 陳其邁：高雄加速空間改善

為擺脫「行人地獄」標籤，今天「小市民施克德」在各大平面媒體頭版廣告，要求政府應貫徹交通執法；高雄市長陳其邁下午接受媒體聯...

澎縣議長辭職案明審議 若通過將是澎縣自治史第一人

澎湖縣議長劉陳昭玲捲入涉貪風 ，今年3月與議會機要祕書陳淑美遭羈押，5月8日再延押2個月，她在看守所寄出議長辭職信，但希...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦