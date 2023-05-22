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牡丹社事件149周年 屏縣打造走讀故事館預計年底完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今在牡丹社事件紀念公園旁舉行，石門古戰場故事館暨旅遊資訊站動土典禮，縣長周春米（右二）出席，故事館結合遊客中心與戶外展演空間多功能場域，預計今年12月底完工。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今在牡丹社事件紀念公園旁舉行，石門古戰場故事館暨旅遊資訊站動土典禮，縣長周春米（右二）出席，故事館結合遊客中心與戶外展演空間多功能場域，預計今年12月底完工。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府今在牡丹社事件紀念公園旁舉行，石門古戰場故事館暨旅遊資訊站動土典禮，故事館結合遊客中心與戶外展演空間多功能場域，預計今年12月底完工，可作為認識牡丹社事件的重要導覽起點，也是遊客暢遊落山風風景特定區的入口，盼為地方觀光加分。

縣長周春米說，「落山風風景特定區」是全國第一個縣級劃定的風景區，涵蓋車城、牡丹與滿州鄉，感謝前縣長潘孟安大刀闊斧全盤規畫，她的責任要發揚光大、串聯整合更多資源。

周春米說，牡丹鄉是台灣最南端的山地原住民鄉，有恆春半島後花園的美稱。牡丹社事件今年149周年，是恆春半島重要歷史轉捩點的發生地，這塊土地也曾是排灣族、阿美族、平埔族、客家人等多族群共同生活的地方，有形及無形的自然、歷史、文化、產業等資源孕育而生，交織許多故事與情感，豐富在地人文資源。

周春米說，打造「石門古戰場故事館暨旅遊資訊站」，希望結合生態環境、原民文化、產業及培訓在地人的導覽解說，打造具特色的地方創生觀光旅遊的風潮，讓民眾來屏東體驗不同的旅遊。

交旅處指出，牡丹社事件故事館興建經費是交通部觀光局補助9468萬元，主體三層樓建築物故事館，室內規畫旅遊資訊站、特展區與戶外展演等附屬設施，培訓在地60名導覽解說員，為明年牡丹社事件150周年暖身，也期待成為恆春半島遊程的新興亮點。

屏東縣政府 恆春 周春米

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