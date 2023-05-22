水情有翻轉跡象！本周四水利署將討論 高市府：盼很快調回黃燈

高雄水情進入減壓供水橙燈近2個月，高雄山區近期有雨，今天高屏溪川流量達29.6CMS，水情有翻轉跡象。高雄甲仙攔河堰從5月19至21日，也從旗山溪引水至南化水庫共326萬噸，助台南紓解水荒。專家評估，高雄6月用水不成問題，如果梅雨情況維持樂觀，高雄水情燈號可望很快調回黃燈。

高屏溪川流量攀升，市府表示，新鑿抗旱水井已全部停抽，優先以地面水、伏流水供應。高雄市每天用水量常態時期約150萬噸，近期減壓供水，用水降至130萬噸左右，用水來源，通常高屏溪地面水占70萬噸，伏流水可供應60至80萬噸，以地面水、伏流水為主力，缺水非常時期才會用到地下水。

高雄市政府發言人周璟瑜指出，高雄缺乏民生用途的水庫，必須懂得找解方，善用伏流水資源，加上洪水資源化等策略，不會單獨依賴某一取水管道，和仰賴水庫的縣市挑戰不同。除了滿足在地用水需求，也可協助鄰近縣市，高屏溪支流旗山溪水源透過甲仙攔河堰聯通管，將水輸往南化水庫，5月19至21日甲仙堰自旗山溪引水至南化水庫累計326萬噸。

近日高雄山區有雨，加上「有下對地方」，大地獲得解渴。高屏溪川流量4月初一度下滑至4.6CMS左右，今天高屏溪川流量攀升到29.6CMS，澄清湖水庫蓄水率也達95%，水情是否調整燈號？據了解，本周四水利署將開會，將討論高雄水情燈號等議題，最快6月初可望再轉回黃燈。

降雨有助緩解水情，也得為後續防汛作業做準備。高雄阿公店水庫維持蓄水率7%，周璟瑜表示，此屬正常現象，目前仍可滿足民生和農業灌溉用水需求，阿公店水庫集水區屬灰色泥質頁岩，質地鬆軟吸水易沉積於庫底，水利署南水局祭出「空庫防淤策略」，每年6月1日至9月10日為「空庫防淤運轉」期，配合降雨開啟溢洪閘門利用排洪將底泥排出，以避免淤積及增加水庫容量，亦可增加滯洪空間。