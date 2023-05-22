高雄玉荷包甜美上市！美女帥哥直播爆單1小時銷售破千盒

高雄玉荷包荔枝甜美上市，市府農業局把握「鮮」機，於四大實體通路舖貨上架，邀請市府發言人周璟瑜及知名電商平台「瘋狂賣客」直播主闆帥聯手搭檔，帥哥美女組合直播行銷玉荷包，吸引超過1萬7000人上線，開賣半小時旋即爆單，一小時內銷售破千盒，農業局串聯線上線下銷售通路，開創多元銷售平台。

高市長農業局表示，高雄玉荷包的栽種面積2352公頃，其中大樹區栽種面積就占了80%，為全台玉荷包最大、最著名的主要產地。除了享譽盛名的大樹產地，有香蕉王國之稱的旗山則是第二大重要產區。此次上架的玉荷包皆來自大樹、旗山，藉由農民手工現採的方式嚴選直送至各大通路。

高雄玉荷包特色是皮薄、肉厚、籽小，肉質Q彈飽滿、鮮嫩香甜多汁，甜度達20度以上。但玉荷包每年產期僅兩周，限定美味稍縱即逝。

農業局表示，玉荷包荔枝被視為「水果天后」，農業局看準時下最夯直播帶貨浪潮，找來知名電商平台「瘋狂賣客」，並特別邀請市府美女發言人周璟瑜化身最強帶貨網紅，21日以蝦皮直播帶貨方式搶鮮推出，強強聯手行銷大樹玉荷包，為產地強勢帶來聲量與訂單，瘋狂賣客將持續追加產地出貨量。

農業局在家樂福、大潤發、新光三越、Mia C’bon等四大連鎖銷售通路鋪貨上架，5月27日起在各大通路陸續舉辦超過60場的試吃推廣活動。