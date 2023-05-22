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高雄玉荷包甜美上市！美女帥哥直播爆單1小時銷售破千盒

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高市府美女發言人周璟瑜（左）、農業局副局長王正一（中）與「瘋狂賣客」直播主闆帥（右），行銷高雄玉荷包。圖／高雄市農業局提供
高市府美女發言人周璟瑜（左）、農業局副局長王正一（中）與「瘋狂賣客」直播主闆帥（右），行銷高雄玉荷包。圖／高雄市農業局提供

高雄玉荷包荔枝甜美上市，市府農業局把握「鮮」機，於四大實體通路舖貨上架，邀請市府發言人周璟瑜及知名電商平台「瘋狂賣客」直播主闆帥聯手搭檔，帥哥美女組合直播行銷玉荷包，吸引超過1萬7000人上線，開賣半小時旋即爆單，一小時內銷售破千盒，農業局串聯線上線下銷售通路，開創多元銷售平台。

高市長農業局表示，高雄玉荷包的栽種面積2352公頃，其中大樹區栽種面積就占了80%，為全台玉荷包最大、最著名的主要產地。除了享譽盛名的大樹產地，有香蕉王國之稱的旗山則是第二大重要產區。此次上架的玉荷包皆來自大樹、旗山，藉由農民手工現採的方式嚴選直送至各大通路。

高雄玉荷包特色是皮薄、肉厚、籽小，肉質Q彈飽滿、鮮嫩香甜多汁，甜度達20度以上。但玉荷包每年產期僅兩周，限定美味稍縱即逝。

農業局表示，玉荷包荔枝被視為「水果天后」，農業局看準時下最夯直播帶貨浪潮，找來知名電商平台「瘋狂賣客」，並特別邀請市府美女發言人周璟瑜化身最強帶貨網紅，21日以蝦皮直播帶貨方式搶鮮推出，強強聯手行銷大樹玉荷包，為產地強勢帶來聲量與訂單，瘋狂賣客將持續追加產地出貨量。

農業局在家樂福、大潤發、新光三越、Mia C’bon等四大連鎖銷售通路鋪貨上架，5月27日起在各大通路陸續舉辦超過60場的試吃推廣活動。

高雄市農業局長張清榮表示，高雄是全台玉荷包產量最大、品質最優的產地，大樹區更擁有荔枝王國的封號。為了讓消費者選購優質的玉荷包，農業局著重於去蕪存菁，提倡枝葉與果粒分離，將枝條留在產地滋養土地，果粒實重的出貨，此舉不僅達到友善環境，更能減輕家戶的廚餘。

高市府美女發言人周璟瑜（右）與「瘋狂賣客」直播主闆帥（左），行銷高雄玉荷包。圖／高雄市農業局提供
高市府美女發言人周璟瑜（右）與「瘋狂賣客」直播主闆帥（左），行銷高雄玉荷包。圖／高雄市農業局提供
高雄玉荷包令人垂涎。圖／高雄市農業局提供
高雄玉荷包令人垂涎。圖／高雄市農業局提供
高市府美女發言人周璟瑜（中）、農業局副局長王正一（左）與「瘋狂賣客」直播主闆帥（右），行銷高雄玉荷包。圖／高雄市農業局提供
高市府美女發言人周璟瑜（中）、農業局副局長王正一（左）與「瘋狂賣客」直播主闆帥（右），行銷高雄玉荷包。圖／高雄市農業局提供

直播主 荔枝 電商

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