注意！鳳山、大寮、大樹約3萬6千戶 25日停水逾10小時

台水公司七區處辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗，將於25日上午9時至晚上11時停水，停水區域包括高雄鳳山、大寮、大樹等3萬6561戶，停水約11至14小時。

台水公司第七區管理處今天發布新聞稿指出，因辦理112年度翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗需停水，包括鳳山、大寮、大樹在內共有3萬6561戶停水、4909戶壓降，共影響4萬多戶。

台水公司表示，停水區域包含大寮區（大寮里、山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里等）；鳳山區（東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里等）；大樹區（瓦厝街小型工業區一帶，九曲堂里等）以及和發工業區（和春基地）、萬大工業區。將於5月25日上午9時至晚上8時，共停水11小時。

另外，大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊、山頂國小一帶、進學路（衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商等，將從上午9時至晚上11時停水，停水達14小時。

台水公司也表示，除以上3萬6561戶停水外，大寮區的前庄里、中庄里，也將實施降壓，戶數為4909戶。七區處會盡量縮短檢驗時間盡速完工復水，也請用戶配合節約用水、預作儲水準備。