快訊

中國大陸和巴基斯坦帶頭反對 台灣確定被WHA拒於門外

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意！鳳山、大寮、大樹約3萬6千戶 25日停水逾10小時

中央社／ 高雄22日電
台水公司指出，因辦理112年度翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗需停水，包括鳳山、大寮、大樹在內共有3萬6561戶停水、4909戶壓降，共影響4萬多戶。聯合報資料照片
台水公司指出，因辦理112年度翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗需停水，包括鳳山、大寮、大樹在內共有3萬6561戶停水、4909戶壓降，共影響4萬多戶。聯合報資料照片

台水公司七區處辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗，將於25日上午9時至晚上11時停水，停水區域包括高雄鳳山、大寮、大樹等3萬6561戶，停水約11至14小時。

台水公司第七區管理處今天發布新聞稿指出，因辦理112年度翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗需停水，包括鳳山、大寮、大樹在內共有3萬6561戶停水、4909戶壓降，共影響4萬多戶。

台水公司表示，停水區域包含大寮區（大寮里、山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里等）；鳳山區（東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里等）；大樹區（瓦厝街小型工業區一帶，九曲堂里等）以及和發工業區（和春基地）、萬大工業區。將於5月25日上午9時至晚上8時，共停水11小時。

另外，大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊、山頂國小一帶、進學路（衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商等，將從上午9時至晚上11時停水，停水達14小時。

台水公司也表示，除以上3萬6561戶停水外，大寮區的前庄里、中庄里，也將實施降壓，戶數為4909戶。七區處會盡量縮短檢驗時間盡速完工復水，也請用戶配合節約用水、預作儲水準備。

停水 衛生所 高地

延伸閱讀

39小時大停水剛過 桃園、新北近23萬戶6月停水至少2天

桃園南區大規模停水 傍晚6時這2區可能先復水

影／桃園今明40.7萬大停水39時 張善政：務必補水不能空

桃園39萬戶大停水39小時 張善政：防下次停水長痛不如短痛

相關新聞

水情有翻轉跡象！本周四水利署將討論 高市府：盼很快調回黃燈

高雄水情進入減壓供水橙燈近2個月，高雄山區近期有雨，今天高屏溪川流量達29.6CMS，水情有翻轉跡象。高雄甲仙攔河堰從5月19至21日，也從旗山溪引水至南化水庫共326萬噸，助台南紓解水荒。專家評估，高雄6月用水不成問題，如果梅雨情況維持樂觀，高雄水情燈號可望很快調回黃燈。

注意！鳳山、大寮、大樹約3萬6千戶 25日停水逾10小時

台水公司七區處辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗，將於25日上午9時至晚上11時停水，停水區域包括高雄鳳山、大寮、大樹等...

牡丹社事件149周年 屏縣打造走讀故事館預計年底完工

屏東縣政府今在牡丹社事件紀念公園旁舉行，石門古戰場故事館暨旅遊資訊站動土典禮，故事館結合遊客中心與戶外展演空間多功能場域...

屏東3D鐵人體驗！陸海空一次挑戰 感受屏東美景

屏東3D鐵人體驗嘉年華5月27、28日在恆春航空站登場，今年整合縣內陸海空3D體驗項目，規畫2天1夜鐵人體驗遊程，包含自...

高雄玉荷包甜美上市！美女帥哥直播爆單1小時銷售破千盒

高雄玉荷包荔枝甜美上市，市府農業局把握「鮮」機，於四大實體通路舖貨上架，邀請市府發言人周璟瑜及知名電商平台「瘋狂賣客」直...

農牧地長豪宅立委連環爆 高市府：依法開罰限期改善

民眾黨立委陳琬惠緊盯高雄農牧用地上違法蓋豪宅議題，她追蹤拆除進度，表示日前踢爆的綠營友好人士陳啟昱、李壯展、林鶴堯等人違...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦