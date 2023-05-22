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高市弱勢就醫補助申請達7成 受惠單親媽直呼「揪甘心」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
偏鄉地區民眾就醫看診也可申請交通費補助。本報資料照
偏鄉地區民眾就醫看診也可申請交通費補助。本報資料照

為減輕弱勢族群的醫療負擔，12年前，高雄市政府衛生局就積極爭取衛福部公益彩券回饋金，補助弱勢朋友能安心就醫，計畫自開辦以來每年執行率均達100%，有社工師指出，這項補助日前幫助一名獨自撫養2子的單親母親，她因反覆住院醫療費累積上萬，雖1人年補助上限3萬，已讓這名媽媽直呼「揪甘心!」

高市協助弱勢民眾就醫補助今年度已自2月1日起開始受理申請，申辦地點開放高雄市 38 區衛生所及就醫醫院可就近諮詢及申請。便捷的申請管道及多方宣導，計畫自開辦以來，每年執行率均達100%，高市府表示，今年補助金額為624萬3000千元，目前申請數已達7成。

參與這項計畫的市立醫院社工師表示，一位獨自照顧兩名兒子的單親媽媽反覆發病，隨著住院的日子增加，住院開銷如醫療、伙食費也逐漸累積上萬，透過這項弱勢就醫補助，讓這名單親2寶媽能緩解住院期間所產生的龐大醫療欠費，大表感激。

高市府衛生局指出，每年本補助經分析民眾主要申請項目為健保部分負擔費及住院膳食費，另掛號費、救護車費用等均可申請補助；民眾如經高雄市區公所及社會局認定經濟困難並開立證明，持今年度於健保特約醫療院所就醫之醫療收據正本及相關申辦文件，前往當地衛生所提出申請就醫補助。倘係於健保特約醫院就醫欠費，可逕自向就醫醫院社工室提出申請。

此外，如弱勢民眾無健保身分，如就醫時已自費支付醫療健保給付費用，如診察費、藥劑費、注射技術費、檢驗費、X光檢查、電腦斷層費、藥事服務費、護理費、開刀費、特材費等，皆可申請補助。

高雄市弱勢民眾就醫申請補助辦法。圖／高市府衛生局提供
高雄市弱勢民眾就醫申請補助辦法。圖／高市府衛生局提供

衛生所 健保 高雄市

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