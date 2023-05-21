養生風氣夯 高雄150人齊聚掄刀舞劍論太極

高雄市綜合太極拳協會辦第九屆理事長盃太極拳錦標賽，今天在鳳山新強公園登場，吸引近百名太極拳好手齊聚以武會友，氣氛熱鬧滾滾。

近年學習太極拳風氣愈來愈夯，高雄市綜合太極拳協會理事長葉俊傑說，讓太極拳好手透過賽事有更多交流機會，能促進身體健康，更能藉此提升規律運動人口。

榮譽理事長、高雄市議員李雅靜表示，太極拳強調以陰陽相濟，是有益健康的運動，能讓身心更平衡，也發揮團隊精神，她說，期待能將太極拳運動帶進校園推廣，向下扎根讓太極拳成為全齡式老少咸宜的運動。

葉俊傑指出，太極拳是我國固有的傳統文化運動，循太極動靜之理以為法，採虛實變化之妙而為用，姿勢中正安舒，動作輕盈靈活，故一動無有不動，一靜無有不靜，其動靜之理，與我國傳統人文思想吻合，男女老少都可練習。