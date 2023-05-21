高雄推Fun現港灣雙語導覽 鹽埕解謎遊程玩真人版大富翁

高雄市青年局今天在Pinway駁二8號倉庫，舉辦「Fun現港灣雙語數位導覽」發布會。市長陳其邁、青年局長張以理和來賓，共同揚帆啟動，為系統正式上線，旅遊達人吳鳳和國際學生開箱以FB Messenger就能玩的鹽埕雙語解謎遊程，大家一起玩「真人版大富翁」。

陳其邁表示，Fun現港灣雙語數位導覽主要是在鹽埕區，包括幾個熱門的景點、商家、社區發展協會，大家把雙語的資源串連起來，讓更多的國外旅客來鹽埕時，能夠感受到最好、最親切的服務；另外一方面也可以讓青年局所培訓的國際志工，有個練兵的地方，讓所學的雙語更生活化。

陳其邁說，高雄有348個學校，已成立了362個雙語社團，市府一方面補足師資，一方面希望培育更多的雙語人才。這個活動就是希望雙語人才有更多機會可以跟外國的朋友交流。鹽埕區是新舊交融的地方，有著非常多的美食，以前是舶來品外國商品進來，現在是外國觀光客文化，或者是更多新奇、新觀念的引入，先前大駁二文青創星埕計畫，就有很多青創、文創的店駐紮在棧貳駁二。

青年局長張以理指出，「Fun現港灣雙語數位導覽」系統是以鹽埕1960至1980年代故事為背景，結合鹽埕、哈瑪星等區域知名景點、建物與在地口碑店家，設計虛擬的遊戲故事，規畫3條不同主題電影遊程，用偵探、愛情、懸疑等遊戲主題，緊扣「港都歷史、在地生活、地方美食」三大主軸，以遊戲趣味、虛實整合，帶大家重新體驗高雄港灣文化與地方故事。

吳鳳認為雙語導覽服務讓外國遊客也有機會在高雄進行深度城市旅遊，將高雄的歷史文化推向國際。