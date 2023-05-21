高雄原民「地表最強媽媽」受表揚 大秀才藝兼具愛心

高雄市政府原住民事務委員會選拔「地表最強Ina模範母親」今年設有五強類別，今天各選出3人表揚，此外還有媽媽達人競賽，原住民地區媽媽們搬出拿手絕活如美食製作、古謠傳唱、手工藝品及肚皮舞等演出，讓溫馨的5月熱鬧滾滾。

在巴楠花部落國中小的天籟族語歌聲中，今天接受表揚15位模範原民母親步上紅毯，接受現場貴賓的掌聲，獲獎者笑容中帶有隱隱淚光，接受市府頒獎。

市府原民會今天舉辦「地表最強Ina模範母親表揚暨媽媽達人競賽活動」，高雄市議員王義雄、陳幸富和張博洋等都出席，除表揚模範母親，媽媽達人競賽有美食製作、古謠傳唱及手工藝作品展現及肚皮舞等精采內容，展現原民媽媽超亮眼才藝。

今年原民會「地表最強Ina模範母親」表揚類別相當特別，分別是60歲以上犧牲奉獻培育兒女有成的「強者媽媽」、本身學業或事業有成且能兼顧家庭的「強力媽媽」、為家中失能者的主要照顧者，以堅韌毅力面對生活的「堅強媽媽」、熱心公益且能兼顧家庭的「強勁媽媽」，及49歲以下產4胎以上且能善盡教養責任的「強壯媽媽」，每項選出3人表揚。

在眾模範母親中，獲「強者媽媽」表揚的范謝富美，為桃源區的布農族，今年60歲，養育出3個優秀兒子，有公務人員、教師及電視台主播。

獲「強壯媽媽」的邱培霜今年才33歲，她是來自桃源區的布農族人，生了5名乖巧小孩，現正懷第6胎，邱培霜說，從小夢想是當幼稚園老師，特別喜愛小孩，她把握孩子們的童年陪伴著他們玩耍，她說，雖然花費多，但孩子在部落長大很幸福，長輩也一同照顧，幫助她減輕負擔。

最令人動容的「堅強媽媽」是方月蘭，她捐出一顆腎臟給洗腎的女兒，子女們今天特別錄製影片，感謝方月蘭偉大的母愛，由大女兒代表接受表揚。

媽媽達人競賽中，更是讓人看得目不轉睛，第一名為展現超高手工藝作品的何秀真，第二名為身穿自製禮服走秀的江秀珠，第三名是高齡的蔡江美娘，她自信地走台步，看不出她已有90歲高齡，穿著自己縫製的傳統服走秀，媳婦在台上陪同她合唱魯凱族的傳統古謠。

現場周邊還設有「Ina行動美容院」及限量80盒那瑪夏水蜜桃搶購活動。Ina行動美容院提供梳髮及吹髮、化精緻淡妝、修甲與美甲、精油舒壓按摩、除毛與挽面5項免費服務，寵愛媽咪回到20歲的年輕光彩。

高雄市原民會主委阿布斯表示，今年有28名角逐模範母親，經由評審討論選出15位「強者」媽媽，希望明年能擴大辦理，結合三原鄉區公所辦理模範母親表揚，讓更多人看到原民媽媽的光。