雙流森林遊樂區導入休閒攀樹 森林小泰山夏令營8月登場

為讓孩子遠離3C親近大自然山林，屏東林管處與攀樹協會合作，今年暑假選在屏東獅子鄉雙流國家森林遊樂區開辦兩天一夜的「森林小泰山養成夏令營」，在專業攀樹師協助指導下，讓孩子憑著自身能力攀至綠巨人的肩上，看到不同於以往的視野及樹冠層，感受樹木的生命力及風的吹拂，體驗像森林小泰山穿梭林間的暢快。

屏東林區管理處說，早期攀樹運用在修剪樹木及生態觀察等，現已發展成休閒攀樹及運動攀樹，今年暑假在雙流國家森林遊樂區規畫以探索體驗─攀樹教育為主軸的戶外體驗活動，為8至15歲對攀樹體驗及挑戰自我有興趣的孩子量身打造，於8月5、6日開辦「森林小泰山養成夏令營」，運用雙流得天獨厚的山林戶外環境，讓孩子與大樹來場親密接觸。

屏東林管處說，讓孩子體驗在森林生活，跨出舒適圈，化身為「小泰山」，安排系統性地學習 ，由觀察樹木的健康度，到自己打攀樹繩結、架設攀樹系統、上下樹及器材的回收等攀樹技能；另還規畫隱藏版的夜間生態觀察，走入夜晚的森林，打開五官去感受與尋找夜行性動物，運氣好還可以大到穿山甲、白鼻心、食蟹獴，甚至難得一見的麝香貓，結束時頒發結業證書，留下難忘的回憶，可上官網報名。