山區午後大雨有效 高雄旱象稍緩

高雄水情嚴峻，前天下午開始下雨，南水局指出，這波雨量雖沒能解除南部旱象，但水情已樂觀，尤其大雨下在山區，曾文及南化水庫都有效進水，也提高旗山溪、高屏兩溪河川流量，目前高雄水情仍屬「減量供水」水情橙燈。

南水局統計，前天降在曾文及南化水庫集水區雨量，分別為89及36毫米，預估將有600萬立方米以上進水效益，另高雄地區甲仙攔河堰，及高屏溪攔河堰集水區，降雨量分別為50及32毫米，都比之前降雨有效，可提升旗山溪及高屏溪河川流量，雖未解南部旱象，但水情已較樂觀。

南水局指出，本次鋒面南下旗山溪、甲仙堰集水區降雨，滿足甲仙堰下游農業灌溉需求後，已將剩餘川流水引入南化水庫蓄存，昨上午8時累積水量已達89萬立方米，目前總蓄水量已達18.3％，可最佳化調配運用台南及高雄地區水資源。

南水局表示，目前台南、高雄市水情仍屬「減量供水」水情橙燈，這波降雨幫助有限，旱象未除，呼籲民眾仍須節約用水。