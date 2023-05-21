快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山區午後大雨有效 高雄旱象稍緩

聯合報／ 記者古和純徐白櫻／高雄報導

高雄水情嚴峻，前天下午開始下雨，南水局指出，這波雨量雖沒能解除南部旱象，但水情已樂觀，尤其大雨下在山區，曾文及南化水庫都有效進水，也提高旗山溪、高屏兩溪河川流量，目前高雄水情仍屬「減量供水」水情橙燈。

南水局統計，前天降在曾文及南化水庫集水區雨量，分別為89及36毫米，預估將有600萬立方米以上進水效益，另高雄地區甲仙攔河堰，及高屏溪攔河堰集水區，降雨量分別為50及32毫米，都比之前降雨有效，可提升旗山溪及高屏溪河川流量，雖未解南部旱象，但水情已較樂觀。

南水局指出，本次鋒面南下旗山溪、甲仙堰集水區降雨，滿足甲仙堰下游農業灌溉需求後，已將剩餘川流水引入南化水庫蓄存，昨上午8時累積水量已達89萬立方米，目前總蓄水量已達18.3％，可最佳化調配運用台南及高雄地區水資源。

南水局表示，目前台南、高雄市水情仍屬「減量供水」水情橙燈，這波降雨幫助有限，旱象未除，呼籲民眾仍須節約用水。

南化水庫 雨量 旱象

延伸閱讀

山區大雨釀禍！高雄六龜2553家戶停電 台電趕天黑前搶修復電

國家級警報響了！雷雨轟炸屏東縣 從北到南10縣市豪雨

豪雨特報範圍擴大有台南 11縣市慎防強降雨雷擊強風

曾文水庫隔近2年再降大雨 供台南約6天用水量

相關新聞

高雄原民「地表最強媽媽」受表揚 大秀才藝兼具愛心

高雄市政府原住民事務委員會選拔「地表最強Ina模範母親」今年設有5「強」類別，今天各選出3人表揚，此外還有媽媽達人競賽，...

養生風氣夯 高雄150人齊聚掄刀舞劍論太極

高雄市綜合太極拳協會辦第九屆理事長盃太極拳錦標賽，今天在鳳山新強公園登場，吸引近百名太極拳好手齊聚以武會友，氣氛熱鬧滾滾...

高雄推Fun現港灣雙語導覽 鹽埕解謎遊程玩真人版大富翁

高雄市青年局今天在Pinway駁二8號倉庫，舉辦「Fun現港灣雙語數位導覽」發布會。市長陳其邁、青年局長張以理和來賓，共...

跨性別青春期陷焦慮 高市衛生局：家長關心陪伴增自信

青少年期是一個變動、迷惑、反抗、探索與統整自我的人生重要階段，同時正學習擺脫對原生家庭的依賴，高市府衛生局黃志中局長呼籲...

新埤村復育瀕危植物「雷公屁」 逐臭之夫湧至意外成旅遊亮點

台灣原生種的疣柄魔芋，因梅雨季開花時會散發腐臭味，俗稱「雷公屁」，早年各地都可見，卻因臭的特性被視為嫌惡植物而鏟除，是瀕...

69對金鑽婚 金門表揚

金門縣政府選在昨天520（諧音我愛你）的日子，表揚69對金鑽婚夫妻，白髮蒼蒼的阿公、阿嬤精心打扮後變年輕，縣長陳福海伉儷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦