高中職就業媒合 高雄開出上千職缺

台積電慈善基金會「高中職就業媒合X職業探索」就業博覽會昨在高雄登場，60多家企業釋出上千職缺，部分技術專業職工月薪上看6萬。

基金會董事長張淑芬透過影片表示，「讓孩子有一技之長，就能留在家園」，市長陳其邁勉勵青年「行行出狀元」，指很多科技業大老闆都是高職畢業。

台積電慈善基金會3年前偕同104人力銀行，推出「工作世界，職業引路」計畫，今年5月起赴各縣市辦TSMC高中職就業博覽會，鎖定高中職生為對象，台南、高雄之後，還會前進新北、雲林、南投、屏東等地舉辦。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇說，董事長張淑芬念茲在茲的是，孩子出社會就有能力賺錢，「靠自己能力賺錢，是非常有尊嚴的事」，基金會辦高中職就業博覽會，希望提供高中職生到職場「卡位」選項，畢業就有就業力。

陳其邁說，世界變化超乎想像，大部分企業的工作需從「做中學」，高中職生畢業後，若能及早進職場，更能了解自我優缺點與志趣。

104人力銀行表示，高雄市5月份有9.5萬個工作機會，其中5萬個職缺歡迎高中職畢業生，近5年不限學經歷工作機會，從3.2萬個成長到5萬個，其中焊接、電鍍、引擎維修等專業，累積3、5年工作經驗，月薪上看6萬元，技術人才已成「薪」勢力，大學文憑非高薪保證。