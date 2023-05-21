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高雄多處日照中心滿額 排隊要等半年

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市鳳山區日照兼社福多功能中心3月底啟用，主要提供失智日照、社區關懷據點、公共托嬰等多元服務，高雄市已有108處日照中心，但仍有不足。記者徐白櫻／攝影
高雄市鳳山區日照兼社福多功能中心3月底啟用，主要提供失智日照、社區關懷據點、公共托嬰等多元服務，高雄市已有108處日照中心，但仍有不足。記者徐白櫻／攝影

台灣預計2025年進入超高齡社會，長照2.0計畫推動「1學區1日照」，高雄議員陸續接獲陳情，多地日照中心或住宿機構須排隊等待逾半年；高市衛生局表示，已在69個國中學區設108間日照中心，預計2年內達成1學區1日照目標，住宿型長照機構也在持續增加中。

「長照ABC」整合各級照護資源，A代表社區整合型服務中心，以醫院為主。B是複合型服務中心，日間照顧、家庭托顧、居家護理、輔具服務、喘息照顧等長照服務。C是巷弄長照站，以村里辦公室或社區照顧關懷據點為主。

三民區議員鄭孟洳指出，高雄失智人口日增，有老人重複走失7次，家屬照護壓力大，想替失智長輩找日照中心，卻遇滿額只能排隊，等待人數多達10人。

「平日要上班、真的照顧不來！」陳姓家屬無奈表示，家中長輩失智，全家僅1人可照顧，但平常上班，想找日照中心困難重重，居然要等半年至1年，實在等不了！

路竹、湖內等區議員李亞築表示，北高雄住宿型長照機構供不應求，要進長照機構都須排隊；議員李雨庭也說，服務處近月接獲多選民陳情，家中長輩失智又失能，生活無法自理，大寮、林園養護中心一床難求。

衛生局長黃志中回應，高雄市有91個國中學區，現有108間日照中心分布在69個國中學區，未布建學區多已找到地方或合作廠商，僅剩小港國中尚無；293家住宿式長照機構分布30個行政區，北高雄將由秀傳醫院支援。

議員陳麗娜指出，高雄人口老化速度快，長照機構、喘息服務越來越重要，A級社區整合型服務中心去年64處今年剩62處，C級巷弄長照站過去每年約增100個，但今年到5月只增17個，速度變慢。

黃志中說，A級以統整派案為主，B、C級因疫情成長稍慢，C級場地難找是主因，另原民區桃源日照114年可營運，茂林日照去年12月發包，預計月底動工。

長照 議員 失智

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