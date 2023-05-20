馬公金色雙島追夕陽 探訪世界級柱狀玄武岩

澎湖觀光旅遊進入高峰期，為行銷虎井、桶盤兩離島，「金色雙島追夕陽5.0」活動今天首航，即日起到11月底每週天天開航，遊客可登島欣賞世界級柱狀節理玄武岩等秘境景觀。

「金色雙島追夕陽5.0」活動今天在虎井、桶盤2離島航程舉行，由馬公市長黃健忠舉行啟航發布會，包括海洋委員會、澎湖國家風景區管理處、澎湖縣農漁局等代表出席。航程中經四角嶼、登島桶盤嶼後，包括有古厝老建築、具世界遺產潛力點價值的玄武岩自然地景。

再登上虎井嶼，炎炎夏日品嚐在地仙人掌冰淇淋是最佳選擇；屹立在西山山上，由高處俯瞰虎井嶼狹地中村落及遠方離島，23.5度的北迴歸線正好坐落於此，再透過導覽人員講解日本時代留下的軍事遺址，才知道虎井嶼在軍事上重要性。

馬公市公所表示，自109年度起配合行政院「向海致敬」政策，向海委會爭取計畫經費辦理「金色雙島追夕陽計畫」，至今（112）年已是5.0，歷年來推出雙島鑰匙圈、手繪明信片、杯墊等文創商品當伴手禮，吸引國人旅遊注目並活絡兩離島經濟。

市公所表示，虎井、桶盤距離澎湖本島僅10至15分鐘航程，虎井更獲選交通部觀光局「2020經典小鎮」，「貓島」之名不脛而走，深獲年輕人喜愛，適合喜歡探索島嶼秘境遊客前往。110年起縣府旅遊處及澎管處挹注經費設置許多「貓」元素打卡網點，成為馬公市推動文化體驗主題示範旅遊路線之一。

這次透過專業導覽解說，一次體驗2個離島文化深度旅遊，活動主打「追夕陽」。航程在下午2時30分至3時前自馬公開航出發、下午6時30分至7時自虎井返程。同時為提升旅遊安全性以20人座中型巴士包車載運，降低遊客機車日曬勞頓及找路危險性。

「金色雙島追夕陽5.0」自即日起至11月底止，天天可預訂行程。有興趣旅遊業者、民眾、遊客可洽詢客服專線：0932-897-023 或線上報名「馬公市金色雙島追夕陽5.0」。