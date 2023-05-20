快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬公金色雙島追夕陽 探訪世界級柱狀玄武岩

中央社／ 澎湖縣20日電
澎湖觀光旅遊進入高峰期，遊客可登島欣賞世界級柱狀節理玄武岩等秘境景觀。圖／澎管處提供
澎湖觀光旅遊進入高峰期，遊客可登島欣賞世界級柱狀節理玄武岩等秘境景觀。圖／澎管處提供

澎湖觀光旅遊進入高峰期，為行銷虎井、桶盤兩離島，「金色雙島追夕陽5.0」活動今天首航，即日起到11月底每週天天開航，遊客可登島欣賞世界級柱狀節理玄武岩等秘境景觀。

「金色雙島追夕陽5.0」活動今天在虎井、桶盤2離島航程舉行，由馬公市長黃健忠舉行啟航發布會，包括海洋委員會、澎湖國家風景區管理處、澎湖縣農漁局等代表出席。航程中經四角嶼、登島桶盤嶼後，包括有古厝老建築、具世界遺產潛力點價值的玄武岩自然地景。

再登上虎井嶼，炎炎夏日品嚐在地仙人掌冰淇淋是最佳選擇；屹立在西山山上，由高處俯瞰虎井嶼狹地中村落及遠方離島，23.5度的北迴歸線正好坐落於此，再透過導覽人員講解日本時代留下的軍事遺址，才知道虎井嶼在軍事上重要性。

馬公市公所表示，自109年度起配合行政院「向海致敬」政策，向海委會爭取計畫經費辦理「金色雙島追夕陽計畫」，至今（112）年已是5.0，歷年來推出雙島鑰匙圈、手繪明信片、杯墊等文創商品當伴手禮，吸引國人旅遊注目並活絡兩離島經濟。

市公所表示，虎井、桶盤距離澎湖本島僅10至15分鐘航程，虎井更獲選交通部觀光局「2020經典小鎮」，「貓島」之名不脛而走，深獲年輕人喜愛，適合喜歡探索島嶼秘境遊客前往。110年起縣府旅遊處及澎管處挹注經費設置許多「貓」元素打卡網點，成為馬公市推動文化體驗主題示範旅遊路線之一。

這次透過專業導覽解說，一次體驗2個離島文化深度旅遊，活動主打「追夕陽」。航程在下午2時30分至3時前自馬公開航出發、下午6時30分至7時自虎井返程。同時為提升旅遊安全性以20人座中型巴士包車載運，降低遊客機車日曬勞頓及找路危險性。

「金色雙島追夕陽5.0」自即日起至11月底止，天天可預訂行程。有興趣旅遊業者、民眾、遊客可洽詢客服專線：0932-897-023 或線上報名「馬公市金色雙島追夕陽5.0」。

馬公 澎湖縣 世界遺產

延伸閱讀

台灣人熱搜旅遊城市 東京最夯、澎湖馬公魅力第3

斥資3.5億！烏日暖橘夕陽地標 全民運動館開工了

63歲男馬公桶盤釣魚落海命危 警消搶救送醫

睡機場？這年代睡袋搶機票 春節回家的必備神器

相關新聞

高雄原民「地表最強媽媽」受表揚 大秀才藝兼具愛心

高雄市政府原住民事務委員會選拔「地表最強Ina模範母親」今年設有5「強」類別，今天各選出3人表揚，此外還有媽媽達人競賽，...

養生風氣夯 高雄150人齊聚掄刀舞劍論太極

高雄市綜合太極拳協會辦第九屆理事長盃太極拳錦標賽，今天在鳳山新強公園登場，吸引近百名太極拳好手齊聚以武會友，氣氛熱鬧滾滾...

高雄推Fun現港灣雙語導覽 鹽埕解謎遊程玩真人版大富翁

高雄市青年局今天在Pinway駁二8號倉庫，舉辦「Fun現港灣雙語數位導覽」發布會。市長陳其邁、青年局長張以理和來賓，共...

跨性別青春期陷焦慮 高市衛生局：家長關心陪伴增自信

青少年期是一個變動、迷惑、反抗、探索與統整自我的人生重要階段，同時正學習擺脫對原生家庭的依賴，高市府衛生局黃志中局長呼籲...

新埤村復育瀕危植物「雷公屁」 逐臭之夫湧至意外成旅遊亮點

台灣原生種的疣柄魔芋，因梅雨季開花時會散發腐臭味，俗稱「雷公屁」，早年各地都可見，卻因臭的特性被視為嫌惡植物而鏟除，是瀕...

69對金鑽婚 金門表揚

金門縣政府選在昨天520（諧音我愛你）的日子，表揚69對金鑽婚夫妻，白髮蒼蒼的阿公、阿嬤精心打扮後變年輕，縣長陳福海伉儷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦