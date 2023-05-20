「拓」畫人生 獨步銅版 陳國展版畫創作見證時代大背景

屏東縣版畫大師陳國展長年一步一腳印，在藝術創作與美學教育上實踐對於藝術熾熱的愛，今上午舉辦簽書會，作者屏大視藝系教授黃冬富循著他的人生軌跡書寫，探尋屏東人文藝術的精彩；縣長周春米表示，鞏固屏東文化建設，同時致力留下屏東藝文界最珍貴的記憶，雙管齊下以文化翻轉屏東。

87歲陳國展在戰後經濟蕭條時代成長，面對百廢待興的社會，他師範畢業後隨即進入職場，任教國中、小、高職至大專院校長達37年，是眾多莘莘學子在藝術創作方面的啟蒙者，退休後赴法國學習石版畫，他從未停歇探索無窮無盡的藝術之海，至今仍不放棄創作。

縣長周春米表示，藝術家陳國展的作品結合台灣傳統宗教信仰，更見證大時代洪流下台灣的模樣，「藝術是文化的延伸」，除文化基礎建設，以文字、影像記錄保存藝文領域專家們的珍貴作品，留存過往大環境歷史記憶，在未來新建的縣立美術館開館時，能夠欣賞更多屏東藝術大師豐富的作品。

陳國展感謝屏東大學視覺藝術系教授黃冬富花了1年時間完成此書，他表示，過去37年的教職歲月，秉著「教學相長」為理念，一邊拿粉筆一邊拿彩筆，完成人生的創作與教學，一路走來很幸運受到許多恩師、朋友、學生以及家人的相挺。