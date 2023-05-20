高雄響應「全球行善日」 鳳甲關懷協會號召捐資助弱勢

高雄志工人數達11萬餘人，生活周遭常見滿懷熱忱的志工提供服務，而為了響應「全球行善日」，高雄市志願服務協會今天在市文化中心圓形廣場舉辦「弘揚行善精神~讓世界更美好」活動，而鳳甲關懷協會不約而同也在仁武里民活動中心物資發放，志工們用實際行動幫助弱勢族群。

據悉，全球行善日自2007年由以色列RUACH TOVA(良善精神)非政府組織發起，推廣國際在每年擇1日，邀集各國志工同步響應行善精神，透由「分享愛」，對家人、朋友及社會傳遞快樂的訊息，促使「行善日」漸成為重要的國際運動，至今已有多國共襄盛舉。

發起這項「全球行善日」活動執行長凱南．羅比諾總，今年遠從以色列親自來到高雄參加活動，與高雄市志願服務協會郭添貴秘書長共同點亮愛的火花棒，象徵讓愛照耀至每個角落，並與市民排列「行好」字樣，透過空拍將台灣為世界祈求平安的祝福傳遞至各國。

今天在高雄市仁武里活動中心，鳳甲關懷協會不約而同響應行善精神，號召公益慈善團體及企業，捐出白米麵條、民生用品、罐頭餅乾等愛心物資，幫助仁武區16里246戶低收入戶家庭，鳳甲關懷協會總幹事黃國全表示，預計有8成低收家庭到場接受幫助，現場除愛心物資外，同步有新住民互助發展協會組成的愛心義剪、淨蓮義行團舒鬆經絡推拿等愛心行動。