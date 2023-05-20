快訊

執法過當？「台版浩克」大鬧超商遭痛打畫面曝光 警還原現場

「2019被鬥到喊別用國家機器」 謝龍介反嗆賴清德：民進黨有自由DNA？

批民進黨用二分法分類國人 侯友宜：有誰不愛台灣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄失智老人重複走失七次 日照中心卻要排隊等半年

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市鳳山區日照兼社福多功能中心3月剛啟用，主要提供失智日照、社區關懷據點、公共托嬰、幼兒園等多元服務，全高市已有108處。記者徐白櫻／攝影
高雄市鳳山區日照兼社福多功能中心3月剛啟用，主要提供失智日照、社區關懷據點、公共托嬰、幼兒園等多元服務，全高市已有108處。記者徐白櫻／攝影

台灣預計2025年進入超高齡社會，長照2.0計畫推動「一學區一日照」。高雄議員陸續接獲陳情，多地日照中心或住宿機構須排隊等待，一等超過半年，高市衛生局表示，高雄已在69個國中學區設108間日照中心，預計2年內達成一學區一日照目標，住宿型長照機構也在持續增加中。

「長照ABC」整合各級照護資源，A代表社區整合型服務中心，以醫院為主。B是複合型服務中心，日間照顧、家庭托顧、居家護理、輔具服務、喘息照顧等長照服務。C則是巷弄長照站，以村里辦公室或社區照顧關懷據點為主。

三民區議員鄭孟洳指出，高雄失智人口日增，有老人重複走失七次之多，高齡化社會下，家屬照護壓力大，有民眾想替家中失智長輩找日照中心，卻遇上滿額只能排隊，等待人數多達10人。

「平日要上班真的照顧不來，日照中心竟然說要等半年至一年，實在等不了！」一名市民無奈說，家中長輩失智，全家只有一人可照顧，但平常必須上班，想找日照中心困難重重。

路竹、湖內等區議員李亞築也表示，北高雄住宿型長照機構供不應求，不僅公托要排隊，長照機構也一樣。議員李雨庭也說，服務處近月已接獲多位選民陳情，家中長輩失智又失能，生活無法自理，大寮、林園養護中心一床難求。

衛生局長黃志中回應，高雄市共有91個國中學區，現有108間日照中心分布在69個國中學區，尚未布建的學區均已找到地方或合作廠商，唯一沒找到學區是小港國中，未來兩年內可達成「一學區一日照」目標；293家住宿式長照機構分布在30個行政區，北高雄將會由秀傳醫院支援。

議員陳麗娜指出，高雄人口老化速度快，長照機構、喘息服務越來越重要，A級社區整合型服務中心去年64處今年只剩62處，C級巷弄長照站過去每年約增加100個，但今年到5月只增加17個，速度似乎變慢。黃志中說，A級以統整派案為主，著手調整。B級、C級這兩年因疫情成長稍慢，C級場地難找是主因。

原民議員高忠德、范織欽也關心原民區日照中心規劃進度。黃志中指出，桃源日照114年可營運，茂林日照去年12月發包，預計月底可動工。

長照 議員 失智

延伸閱讀

高雄山區降雨有進帳 甲仙堰引89萬噸水注入南化水庫

高雄絕美結婚背板躍打卡熱點 青年設計重繹公部門美

國中會考家長陪考畫面再現 恐嚇信風波高雄加強校安巡邏

鴻海250億投資、台積電設廠... 高雄套房旺區曝

相關新聞

山區大雨釀禍！高雄六龜2553家戶停電 台電趕天黑前搶修復電

高雄市六龜區今天下午3時19分許突然發生大停電，造成高雄市六龜區南橫路、頂濃路、中正路、桃源區高中里、美蘭段、桃源段、勤和段...

影／墾丁龍坑垃圾很難清 山難救助協會專程南下助力

墾丁國家公園龍坑生態保護區，屬於高位珊瑚礁海岸，崩崖、峽谷特殊地形景觀，是遊客預約申請入園參觀的人氣景點，卻也因峽谷區域...

農民曆未登載「宜嫁娶」 屏縣520新人登記數量銳減

今天全台各地新人衝著5月20日諧音「我愛你」，湧入戶政事務所登記結婚，屏東縣民政處統計今年總計85對（同婚1對），相較去...

「拓」畫人生 獨步銅版 陳國展版畫創作見證時代大背景

屏東縣版畫大師陳國展長年一步一腳印，在藝術創作與美學教育上實踐對於藝術熾熱的愛，今上午舉辦簽書會，作者屏大視藝系教授黃冬...

高雄失智老人重複走失七次 日照中心卻要排隊等半年

台灣預計2025年進入超高齡社會，長照2.0計畫推動「一學區一日照」。高雄議員陸續接獲陳情，多地日照中心或住宿機構須排隊...

金門表揚金鑽婚夫妻 69對「老倆口」重溫昔日甜蜜時刻

選在「520（諧音我愛你）」的日子，金門縣政府今天在金湖飯店隆重舉行「112年度金讚幸福～金婚、鑽石婚表揚活動」，共有1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦