高雄失智老人重複走失七次 日照中心卻要排隊等半年

台灣預計2025年進入超高齡社會，長照2.0計畫推動「一學區一日照」。高雄議員陸續接獲陳情，多地日照中心或住宿機構須排隊等待，一等超過半年，高市衛生局表示，高雄已在69個國中學區設108間日照中心，預計2年內達成一學區一日照目標，住宿型長照機構也在持續增加中。

「長照ABC」整合各級照護資源，A代表社區整合型服務中心，以醫院為主。B是複合型服務中心，日間照顧、家庭托顧、居家護理、輔具服務、喘息照顧等長照服務。C則是巷弄長照站，以村里辦公室或社區照顧關懷據點為主。

三民區議員鄭孟洳指出，高雄失智人口日增，有老人重複走失七次之多，高齡化社會下，家屬照護壓力大，有民眾想替家中失智長輩找日照中心，卻遇上滿額只能排隊，等待人數多達10人。

「平日要上班真的照顧不來，日照中心竟然說要等半年至一年，實在等不了！」一名市民無奈說，家中長輩失智，全家只有一人可照顧，但平常必須上班，想找日照中心困難重重。

路竹、湖內等區議員李亞築也表示，北高雄住宿型長照機構供不應求，不僅公托要排隊，長照機構也一樣。議員李雨庭也說，服務處近月已接獲多位選民陳情，家中長輩失智又失能，生活無法自理，大寮、林園養護中心一床難求。

衛生局長黃志中回應，高雄市共有91個國中學區，現有108間日照中心分布在69個國中學區，尚未布建的學區均已找到地方或合作廠商，唯一沒找到學區是小港國中，未來兩年內可達成「一學區一日照」目標；293家住宿式長照機構分布在30個行政區，北高雄將會由秀傳醫院支援。

議員陳麗娜指出，高雄人口老化速度快，長照機構、喘息服務越來越重要，A級社區整合型服務中心去年64處今年只剩62處，C級巷弄長照站過去每年約增加100個，但今年到5月只增加17個，速度似乎變慢。黃志中說，A級以統整派案為主，著手調整。B級、C級這兩年因疫情成長稍慢，C級場地難找是主因。

原民議員高忠德、范織欽也關心原民區日照中心規劃進度。黃志中指出，桃源日照114年可營運，茂林日照去年12月發包，預計月底可動工。