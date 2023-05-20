金門表揚金鑽婚夫妻 69對「老倆口」重溫昔日甜蜜時刻

選在「520（諧音我愛你）」的日子，金門縣政府今天在金湖飯店隆重舉行「112年度金讚幸福～金婚、鑽石婚表揚活動」，共有18對鑽石婚與51對金婚夫妻齊聚接受親友及眾人的祝福。

這些白髮蒼蒼的阿公阿嬤經過精心打扮，全都變得不一樣，金門縣長陳福海逐一頒獎表揚，讓這些「老倆口」接受全場民眾的祝福，重溫昔日結婚甜蜜時光，會場洋溢著溫馨、幸福的喜氣。

這場浪漫的活動由陳福海主持，包括社會處長葉媚媚、金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家等人均到場出席祝賀，會場精心布置氣球拱門，縣府也貼心的為金鑽婚夫妻準備白色婚紗、襯衫及領結，並且聘請「新娘秘書」幫阿嬤打扮得美美的，與會的69對金鑽婚夫妻，在陳福海伉儷帶領下進入會場，接受全場民眾的祝福。

陳福海在致詞時表示，今天是一個感恩、感動、溫馨的日子，看到一起走過五、六十年婚姻生活，相知、相惜、相伴一輩子的阿公阿嬤牽手進入會場時露出的幸福感，內心十分令人感動。他說，今日在這裡接受表揚的夫妻結婚都超過50年，共同牽手走夫妻同心，牽手走過最辛苦的年代，同甘共苦，將子女撫養長大，這種堅毅和熱情精神值得年輕一輩學習模仿。

有阿公阿嬤就說，以前結婚的時候，日子過的很苦，也沒機會穿上白紗禮服，這次能穿上新娘禮服，重溫以前的甜蜜時光，感覺很感動。