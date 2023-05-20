快訊

執法過當？「台版浩克」大鬧超商遭痛打畫面曝光 警還原現場

「2019被鬥到喊別用國家機器」 謝龍介反嗆賴清德：民進黨有自由DNA？

批民進黨用二分法分類國人 侯友宜：有誰不愛台灣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門表揚金鑽婚夫妻 69對「老倆口」重溫昔日甜蜜時刻

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天在金湖飯店隆重舉行「金讚幸福～金婚、鑽石婚表揚活動」，陳福海伉儷也陪同與會「新人」合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天在金湖飯店隆重舉行「金讚幸福～金婚、鑽石婚表揚活動」，陳福海伉儷也陪同與會「新人」合影。記者蔡家蓁／攝影

選在「520（諧音我愛你）」的日子，金門縣政府今天在金湖飯店隆重舉行「112年度金讚幸福～金婚、鑽石婚表揚活動」，共有18對鑽石婚與51對金婚夫妻齊聚接受親友及眾人的祝福。

這些白髮蒼蒼的阿公阿嬤經過精心打扮，全都變得不一樣，金門縣長陳福海逐一頒獎表揚，讓這些「老倆口」接受全場民眾的祝福，重溫昔日結婚甜蜜時光，會場洋溢著溫馨、幸福的喜氣。

這場浪漫的活動由陳福海主持，包括社會處長葉媚媚、金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家等人均到場出席祝賀，會場精心布置氣球拱門，縣府也貼心的為金鑽婚夫妻準備白色婚紗、襯衫及領結，並且聘請「新娘秘書」幫阿嬤打扮得美美的，與會的69對金鑽婚夫妻，在陳福海伉儷帶領下進入會場，接受全場民眾的祝福。

陳福海在致詞時表示，今天是一個感恩、感動、溫馨的日子，看到一起走過五、六十年婚姻生活，相知、相惜、相伴一輩子的阿公阿嬤牽手進入會場時露出的幸福感，內心十分令人感動。他說，今日在這裡接受表揚的夫妻結婚都超過50年，共同牽手走夫妻同心，牽手走過最辛苦的年代，同甘共苦，將子女撫養長大，這種堅毅和熱情精神值得年輕一輩學習模仿。

有阿公阿嬤就說，以前結婚的時候，日子過的很苦，也沒機會穿上白紗禮服，這次能穿上新娘禮服，重溫以前的甜蜜時光，感覺很感動。

據了解，今年各鄉鎮報名參加的金婚、鑽石婚長者共有69對，對於這些長者給予無限的祝福。縣府也強調，希望藉由金、鑽婚活動的舉辦，讓更多鄉親珍視婚姻及家庭的價值，也鼓勵為人子女要善盡孝道，讓美滿幸福的家庭，成為穩定社會的重要力量。

金門縣政府今天在金湖飯店隆重舉行「金讚幸福～金婚、鑽石婚表揚活動」，白髮蒼蒼的阿公阿嬤重新穿上西裝與婚紗，內心都相當感動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天在金湖飯店隆重舉行「金讚幸福～金婚、鑽石婚表揚活動」，白髮蒼蒼的阿公阿嬤重新穿上西裝與婚紗，內心都相當感動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天在金湖飯店隆重舉行「金讚幸福～金婚、鑽石婚表揚活動」，阿公阿嬤經過精心打扮，全都變得不一樣，陳福海伉儷也陪同合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天在金湖飯店隆重舉行「金讚幸福～金婚、鑽石婚表揚活動」，阿公阿嬤經過精心打扮，全都變得不一樣，陳福海伉儷也陪同合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天在金湖飯店隆重舉行「金讚幸福～金婚、鑽石婚表揚活動」，阿公阿嬤上台接受頒獎並與家人一起合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天在金湖飯店隆重舉行「金讚幸福～金婚、鑽石婚表揚活動」，阿公阿嬤上台接受頒獎並與家人一起合影。記者蔡家蓁／攝影

陳福海 阿嬤

延伸閱讀

嫁入三代單傳家庭 一生打拚獲金門模範母親

花崗石醫院變迪士尼樂園、環球影城？金門議員提活化成觀光財

金酒勞動節千人聯誼 陳福海掛保證不干涉金酒事務

改善城區停車問題 陳福海強調使用者付費是必須做的事

相關新聞

山區大雨釀禍！高雄六龜2553家戶停電 台電趕天黑前搶修復電

高雄市六龜區今天下午3時19分許突然發生大停電，造成高雄市六龜區南橫路、頂濃路、中正路、桃源區高中里、美蘭段、桃源段、勤和段...

影／墾丁龍坑垃圾很難清 山難救助協會專程南下助力

墾丁國家公園龍坑生態保護區，屬於高位珊瑚礁海岸，崩崖、峽谷特殊地形景觀，是遊客預約申請入園參觀的人氣景點，卻也因峽谷區域...

農民曆未登載「宜嫁娶」 屏縣520新人登記數量銳減

今天全台各地新人衝著5月20日諧音「我愛你」，湧入戶政事務所登記結婚，屏東縣民政處統計今年總計85對（同婚1對），相較去...

「拓」畫人生 獨步銅版 陳國展版畫創作見證時代大背景

屏東縣版畫大師陳國展長年一步一腳印，在藝術創作與美學教育上實踐對於藝術熾熱的愛，今上午舉辦簽書會，作者屏大視藝系教授黃冬...

高雄失智老人重複走失七次 日照中心卻要排隊等半年

台灣預計2025年進入超高齡社會，長照2.0計畫推動「一學區一日照」。高雄議員陸續接獲陳情，多地日照中心或住宿機構須排隊...

金門表揚金鑽婚夫妻 69對「老倆口」重溫昔日甜蜜時刻

選在「520（諧音我愛你）」的日子，金門縣政府今天在金湖飯店隆重舉行「112年度金讚幸福～金婚、鑽石婚表揚活動」，共有1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦