聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門表揚金鑽婚夫妻 69對「老倆口」重溫昔日甜蜜時刻
選在「520（諧音我愛你）」的日子，金門縣政府今天在金湖飯店隆重舉行「112年度金讚幸福～金婚、鑽石婚表揚活動」，共有18對鑽石婚與51對金婚夫妻齊聚接受親友及眾人的祝福。
這些白髮蒼蒼的阿公阿嬤經過精心打扮，全都變得不一樣，金門縣長陳福海逐一頒獎表揚，讓這些「老倆口」接受全場民眾的祝福，重溫昔日結婚甜蜜時光，會場洋溢著溫馨、幸福的喜氣。
這場浪漫的活動由陳福海主持，包括社會處長葉媚媚、金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家等人均到場出席祝賀，會場精心布置氣球拱門，縣府也貼心的為金鑽婚夫妻準備白色婚紗、襯衫及領結，並且聘請「新娘秘書」幫阿嬤打扮得美美的，與會的69對金鑽婚夫妻，在陳福海伉儷帶領下進入會場，接受全場民眾的祝福。
陳福海在致詞時表示，今天是一個感恩、感動、溫馨的日子，看到一起走過五、六十年婚姻生活，相知、相惜、相伴一輩子的阿公阿嬤牽手進入會場時露出的幸福感，內心十分令人感動。他說，今日在這裡接受表揚的夫妻結婚都超過50年，共同牽手走夫妻同心，牽手走過最辛苦的年代，同甘共苦，將子女撫養長大，這種堅毅和熱情精神值得年輕一輩學習模仿。
有阿公阿嬤就說，以前結婚的時候，日子過的很苦，也沒機會穿上白紗禮服，這次能穿上新娘禮服，重溫以前的甜蜜時光，感覺很感動。
據了解，今年各鄉鎮報名參加的金婚、鑽石婚長者共有69對，對於這些長者給予無限的祝福。縣府也強調，希望藉由金、鑽婚活動的舉辦，讓更多鄉親珍視婚姻及家庭的價值，也鼓勵為人子女要善盡孝道，讓美滿幸福的家庭，成為穩定社會的重要力量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言