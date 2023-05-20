總統蔡英文就職7周年 周春米：維持和平是共識 絕不再走回頭路

總統蔡英文今就職滿7周年，發表520談話強調和平是兩岸間唯一選項。屏東縣長周春米表示，7年前小英總統帶領團隊，懷著改造國家的初衷，一步步踏出改革的步伐，經過2555個日子，努力沒有停過，7年後的此時此刻，台灣在世界已有無可取代的地位，「讓世界重新定義台灣！」。

對於總統蔡英文的和平論述，縣長周春米表示，民主得來不易，台灣的總統大選透過民主制度，讓人民用自己手上的選票選出國家領導人，因此，無論是政黨或候選人都應該正面告訴人民，要怎麼帶領台灣邁向國際社會，人民安居樂業，產業蓬勃發展。尤其維持和平已經是共識的情況下，請政黨不要再走回頭路，試圖用簡化或恐嚇式地來賺取選舉利益。

她今也於臉書上發文感謝總統蔡英文重視屏東建設發展，推動高鐵特定區、科學園區、屏東榮總、恆旅重建、高屏二快、屏南快道等重大建設，從地方到全國再到全世界，守護人民面面俱到。

她說，自身從政的起點也是從7年前進入立法院開始，未來屏東會和中央持續攜手打拚，讓百年建設的基礎更加穩固，屏東更好，台灣更好，世界更好。

她指出，台海攸關全球繁榮與和平，維持和平已經是全民共識，台灣會跟全球民主國家共同合作化解風險，和平是絕對是唯一選項，確保主權、和平、繁榮，是執政團隊共同責任，我們絕對不能再走回頭路。