壽山動物園推行動動物園　帶著猛禽前進原鄉

壽山動物園「行動動物園」，近日前進原鄉，首次以實體猛禽宣導保育觀念，小朋友相當驚喜。高雄市觀光局長高閔琳表示，希望透過行動走入校園分享，將動物保育觀念向下扎根。

觀光局今天透過新聞稿表示，行動動物園近日前進多納、茂林、寶山、民生、巴楠花及興中等6所原鄉國小。行動動物園讓小朋友近距離觀察猛禽，振翅飛翔的畫面讓小朋友驚呼連連。

高閔琳說，壽山動物園是動物保育及生命教育非常重要的場域，許多國中小都特別安排至動物園戶外教學，而對原鄉孩子們而言，路程卻是遙遠；藉由「行動動物園」的方式走入偏鄉，將動物保育知識傳遞到高雄每個角落。

多納國小的陳小妹和賴小弟說，看到動物非常有趣，希望行動動物園可以常來學校。就讀茂林國小六年級的吳同學也說，能在畢業前夕有機會聽到動物故事覺得很開心。

觀光局指出，「行動動物園」共安排6場次。考量茂林老鷹谷和多納大橋有霸氣展翅的老鷹坐鎮橋上，呼應這次行動動物園的猛禽保育主軸，首場5月16日選擇從茂林出發，前往多納國小及茂林國小，5月19日前往桃源寶山國小及那瑪夏民生國小，5月22日則到杉林巴楠花部落小學及桃源興中國小。

活動也有說故事媽媽、園區志工「舒桑姑姑」分享園區紅毛猩猩「咪咪」的生命故事，還有壽Q家族成員「白泡泡」和「熊麻吉」與小朋友進行互動。

獲林務局「野生動物飼養繁殖買賣管理訓練班」認證的李俊毅與壽山動物園合作，至原鄉推廣動物保育。他說，猛禽包含老鷹及貓頭鷹，為食肉性，有強健的鳥喙及尖銳的鳥爪，目前最大的猛禽是南美洲的角鵰及菲律賓鷹，雙翅展開可達2公尺，最小的猛禽是黑腿小隼，體型約麻雀的大小。

李俊毅說，猛禽是跨生態系的掠食者，在食物鏈裡扮演著高級消費者的角色，在生態系中占有重要的地位；但因人為濫捕等因素，導致數量逐漸下降，這次到偏鄉進行動物保育教育推廣，除了讓孩子認識不同種類的猛禽外，也傳遞生態平衡的觀念。