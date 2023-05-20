台東關山東7線規畫戰備跑道 饒慶鈴：周邊都良田不支持

台東縣關山鎮外環道「東7線」，日前被國防部評估為「戰備跑道」，引發當地民意反對，縣長饒慶鈴昨在議會表示，戰爭時糧食儲備也很重要，該路段周邊有400公頃良田，不宜做戰備跑道，建議國防部規畫其他路段。

饒慶鈴表示，國防部未與縣府溝通，但有來公文告知，她支持台灣要有自主防禦能力，但不認同用東7線當戰備跑道，因為這條道路周邊都是良田，糧食對於地方自給自足很重要，希望國防部勿將這條路當戰備跑道。

台東縣議員楊清順指出，關山目前執行東7線外環道設置，國防部順勢規畫東7線作戰備跑道，但地方居民不認同，擔心周邊會有限禁建問題，尤其該路段農田有400餘公頃，佔該區農田4分之1，他認為這個叫「備戰跑道」而非戰備跑道，居民也不支持。

楊清順說，居民支持國防、但認為設置地方不對，建議從池上橋到電光大橋，該處防波堤已受損、狀況不佳，建議國防部修復後使用該路段，地方居民也接受，另外不少糖場土地大又不用徵收，軍方為什麼不列入考量？縣府應提出看法、向國防部反映。