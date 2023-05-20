疫後首次 福馬磋商會 達成6項合作

第6次福馬磋商會16至19日舉行，連江縣長王忠銘率隊到大陸福州市討論議案，雙方達成新四通、馬祖文化、兩岸漁業合作加強執法、馬祖酒行銷、開通兩馬航線以及焚化廠原料再利用等6項合作，盼促進兩岸共榮。

此次磋商會是兩岸「小三通」復航後，辦的首次福馬磋商會，也是疫情中斷3年後首次舉辦，福馬磋商會自2015年開始，過去舉辦5次會談，雙方達成超過30項共識；磋商會在海峽會展中心會議室舉行，王忠銘、立委陳雪生、議長張永江，馬祖酒廠董事長陳漢樹及縣府相關局處室首長出席。

雙方已達成推動馬祖跨海大橋等「新四通」的共識，評估大橋連結琅岐-南竿，橋全長約27公里，藉由大橋，水、氣、電可藉由附掛管線，解決馬祖資源不足問題；不過兩岸政治情勢尚不明確，可先評估橋梁經費、維運等。

連江縣產發處針對海洋環境議題提出，重建兩岸執法機制、恢復辦理兩岸魚苗放流、恢復馬祖漁船在黃岐上架維修機制以及提供合法淡菜苗養殖，以改善海上治安與環境保育，並協助馬祖海洋產業發展。

為擴大馬祖高粱酒在閩銷售，馬祖酒廠也爭取擴大福州銷售平台，包括設立三坊七巷馬酒文化旗艦店以及各項通路爭取陸方支持，盼能將馬酒視為福建名酒，開放稅率優惠，共同推廣「馬祖高粱福建名酒」。

台灣垃圾焚化成本持續提高，環資局提案垃圾轉運福州焚化、發電，創造雙贏；在文化合作方面，也建請福州市政府提供史料，協助馬祖文化調研，以利馬祖文化保留傳承。

王忠銘表示，過去協商的成果，將過去長期對峙的緊張情勢，轉變為兩岸實質互惠交流合作關係，藉由此次會談與經貿交易會，持續強化福馬交流。