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屏科園區動土 預計2026年完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東科學園區昨動土，行政院長陳建仁（左一）、老縣長蘇貞昌（左二）、縣長周春米（左三）出席，期盼屏科啟動，屏東翻新。記者劉星君／攝影
屏東科學園區昨動土，行政院長陳建仁（左一）、老縣長蘇貞昌（左二）、縣長周春米（左三）出席，期盼屏科啟動，屏東翻新。記者劉星君／攝影

屏東科學園區昨天動土，預計2026年完工，行政院長陳建仁、老縣長蘇貞昌連袂出席，縣長周春米盼成立科學研究發展中心，吸引人才進駐，提升產業量能，藍營議員批，屏東科學園區招商落後，如畫大餅，盼不要變成蚊子館，辜負人民期待。綠營議員梁育慈要求滾動檢討招商進度，屏科周邊聯外道路也要同步開發。

屏科園區昨舉辦動工祈祈暨招商典禮，前後任行政院長蘇貞昌及陳建仁均到場，蘇更以屏東老縣長之姿，拿出久違的撞球桿向陳揆說明屏東科學園區架構，提醒蔡英文總統任期僅剩一年，期望加速各項重大建設。

縣長周春米趁機請命，盼在園區成立科學研究發展中心，引進學術人才，提升產業量能等，更希望國科會、經濟部等中央部會聯合招商，為屏東引進最好的產業與一流廠商。陳建仁認同周春米建言，指屏科有低軌衛星、高科技產業、智慧農醫、綠色材料，更需要人才，未來持續挹注資源，完成前院長蘇貞昌擘劃的藍圖。

縣議員黃明賢批，屏東科學園區招商落後，全案猶如畫大餅，希望不要變成蚊子館，辜負人民期待。綠營議員梁育慈指招商作業應滾動檢討，周邊聯外道路也需同步開發。城鄉發展處長李怡德說，6月將辦大型公開招商說明會，國科會承諾會把優秀人才帶進來，大家應有信心。

屏東 議員 蚊子館

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