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高雄路樹花期異味 議員籲評估移除

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄報導
高雄不少道路都栽種黑板樹當路樹，林蔭優美，但也有人覺得氣味難聞。記者徐白櫻／攝影
高雄不少道路都栽種黑板樹當路樹，林蔭優美，但也有人覺得氣味難聞。記者徐白櫻／攝影

黑板樹、掌葉蘋婆等路樹花期會飄散特殊氣味，議員指常接獲陳情如水溝惡臭味，甚至有些樹種誘發氣喘，建議路樹該換就換。高市環保局指將請養工處評估移除可能性。護樹團體持不同見解，指路樹能淨化空氣，氣味好壞因人而異，一般花期僅2周，若因異味移除是因噎廢食。工務局強調，已盡量不種會引發民眾身體不適的路樹。

昨高市警消衛環部門業務質詢，議員簡煥宗指，南屏路高等法院一帶屢有市民陳情聞到臭水溝味，追查才知道是掌葉蘋婆異味。另旗津安順里栽種70棵黑板樹，花期到來風一吹，社區也瀰漫臭味，民眾苦不堪言。

議員說，路樹異味問題困擾已久，屏東縣已汰換600棵黑板樹，高雄多次會勘都無解，黑板樹除異味，還可能誘發民眾氣喘，竄根也會損壞人行道鋪面，「前人的錯誤不該讓後人繼續承擔」。

高市環保局彙整，火焰木、大葉山欖、黑板樹、掌葉蘋婆、福木在花季都有異味，有些像瓦斯味，有些像腐敗食物或狐臭味。環保局長張瑞琿說，以前常接獲異味陳情，原以為水溝未清或工廠排放汙染，後來才知是路樹問題，會請養工處評估。

「火焰木有狐臭！第一次聽到」，森林城市理事長莊傑任說，大家對氣味的感受不一，重點是樹木氣味並無實據指證有害人體，且樹木淨化空氣，長年服務大眾，僅因少數人不習慣就要移除，對工廠排放穢氣卻無法大刀闊斧整頓，有點誇張。

高市工務局表示，部分路樹散發異味都是自然情形，養工處通常會盡量說明，並趁人行道改善時一併移除，至於常為人詬病的不良樹種，包括竄根損壞鋪面、產生棉絮影響用路人安全，或花期惡臭、引起民眾身體不適等樹種都已盡量不種，會配合道路改善工程陸續汰除。

路樹 黑板樹 氣味

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