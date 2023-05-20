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丙烯外洩3個月 中油林園廠挨罰198萬

聯合報／ 記者徐白櫻王勇超／高雄報導

中油林園廠2月底至今傳約有5000噸丙烯洩漏，藍綠議員都氣炸，國民黨邱于軒高分貝怒批「環保局睡著了」，民進黨邱俊憲建議加強吹哨者機制。環保局表示，17日進場稽查發現丙烯精餾塔換熱器確實破損，導致丙烯跑進換熱冷卻水中，已依空氣汙染防制法開罰198萬元，要求5月底前完成改善。

中油林園廠被踢爆丙烯洩漏，環保局入廠稽查後確認，昨公布裁罰金額。中油對此表示，收到告發單與處分書後，將視整體狀況評估，盡快改善。

「5000噸不是小數字，中油不該把營收放在林園人健康前面」，議員邱于軒砲轟，環保局睡著了嗎？平常有在稽查嗎？把林園人當塑膠嗎？這次事件曝光還是民眾報案才發現，環保局應告訴市民以後如何加強稽查與檢測，更要加強裁罰。

議員邱俊憲說，高雄曾發生氣爆事件，丙烯外洩絕對不是小事，無法接受中油輕描淡寫，環保、勞工、經發等局處都應該要有更積極作為，建議市府強化吹哨者機制，另此事件是透過進料與成品落差才估計出洩漏量，建議納入每季、每年的勾勒稽查。

環保局長張瑞琿回應，中油林園廠相關數值均低於管制標準，此事發生後已檢討相關流程；林園廠共27萬個設備元件，環保局1天3小時只能查300至400個，但第一時間就要求中油全面檢修，22日林園廠會停爐檢修。

中油 議員 邱于軒

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