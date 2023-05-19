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挑戰艱困選區 藍屏議員黃明賢鬆口「黨徵召選立委」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
對於是否參選立委，挑戰艱困選區，黃明賢過去否認選立委，今一改以往態度，首度鬆口，黨有需要，全力以赴，黨中央徵召，他就參選立委。記者劉星君／攝影
對於是否參選立委，挑戰艱困選區，黃明賢過去否認選立委，今一改以往態度，首度鬆口，黨有需要，全力以赴，黨中央徵召，他就參選立委。記者劉星君／攝影

國民黨總統人選徵召新北市長侯友宜，屏東縣區域立委向來被藍營視為艱困選區，屏東縣議員黃明賢是黨內首個表態站出來挺侯的地方議員。是否挑戰屏東區域立委第一選區（屏北），黃明賢今首度鬆口，若黨徵召，他考慮參選立委。

黃明賢今在議會質詢屏東科學園區太空產業議題，質詢時提到，太空科技產業不僅是屏東科學園區標榜指標產業，並提到屏東科學園區的太空產業是民進黨立委鍾佳濱的重要政見。

鍾佳濱曾多次提屏東科技園區太空產業，去年黨內縣長初選時推出政策影片，要將屏東打造台灣的太空港，「未來的太空港、太空機場就在屏東」，迎接「低軌道衛星無線通訊」6G時代，增加屏東就業職缺。

黃明賢今在議會質詢提及太空產業議題，被地方解讀是參選立委起手式？黃明賢說，他針對科學園區議題討論，他憂心缺乏產業專業人才與群聚效益不明顯劣勢下，屏東科學園區太空產業藍圖，是否停留在畫大餅的階段。

對於是否參選立委，挑戰艱困選區，黃明賢過去否認選立委，今一改過去態度，首度鬆口，黨有需要，全力以赴，黨中央徵召，他就參選立委。

屏東縣 太空

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