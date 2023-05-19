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屏科動土周春米向中央爭取設科研中心 提升產業量能

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東科學園區今動土，縣長周春米致詞時也向中央爭取，盼能在園區內成立類似科學研究發展中心，提升產業量能。記者劉星君／攝影
屏東科學園區今動土，縣長周春米致詞時也向中央爭取，盼能在園區內成立類似科學研究發展中心，提升產業量能。記者劉星君／攝影

屏東科學園區今舉行動土祈福暨招商典禮，行政院長陳建仁、前院長老縣長蘇貞昌、屏東縣長周春米、國科會主委吳政忠與多位科技產業代表出席，周春米也向中央爭取，盼能在園區內成立類似科學研究發展中心，提升產業量能。

縣長周春米致詞時向行政院長陳建仁喊話，盼能爭取在科學園區內成立類似或正式科學研究發展中心，提升產業能量；讓學術人才進駐，與在地的大專院校合作，針對未來產業發展主軸引入適當人才培育資源，請國科會與經濟部中央各部會聯合招商，為屏東帶來最好的產業與一流廠商。

 行政院長陳建仁認同周春米的建言，陳建仁說，會努力加強結合國科會、經濟部、內政部、交通部與教育部的橫向聯繫。太空科技在台灣是重要產業，屏東科學園區不僅有低軌衛星、高科技產業、智慧農醫、綠色材料外，更需要好的人才，帶動南台灣科技發展，未來持續加速帶進各部會資源，完成前院長蘇貞昌擘劃屏東科學園區。

周春米說，屏東科學園區是台灣首座以先進太空領域為產業主軸的科學園區，根據資料統計，2022年台灣半導體產值占全球產值25%以上，2030年全球預估產值將超過1兆美元，顯見半導體產業扮演舉足輕重角色。國際機構預估2040年全球太空產業產值超過1兆美元，是台灣發展下個「護國群星」機會，感謝國科會以先進太空作為園區產業主軸，期待屏東成為護國群星重要基地。

 屏東科學園區以先進太空、智慧農醫、綠色材料及其他新興科技等具前瞻技術產業為發展主軸，預估未來廠商完全進駐後，年產值達360億元，創造5400個工作機會。縣府表示，未來持續和國科會、經濟部合作招商引資，藉由屏東科學園區的發展，串聯南台灣科技廊帶，翻轉屏東。

太空 周春米

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