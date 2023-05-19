屏東勝利星村再造明日之星 園區預計明年全區開放

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
行政院長陳建仁（中）、屏東縣長周春米（左一）、文化部長史哲（右一）今下午到屏東市勝利星村視察歷史建物再造成果。記者張已亷／攝影
行政院長陳建仁（中）、屏東縣長周春米（左一）、文化部長史哲（右一）今下午到屏東市勝利星村視察歷史建物再造成果。記者張已亷／攝影

行政院長陳建仁今南下出席屏東科學園區動土典禮，會後和縣長周春米、文化部長史哲等人一同到屏東市勝利星村，品嘗在地農特產製作的冰品後，步行園區視察歷史建物再造成果；院長陳健仁表示，取名「勝利星村」旨在培養明日之星，經修復活化有逾90家業者進駐，「確實培養90多個明日之星」，盼立基於過往光輝，持續再造美好未來。

行政院長陳建仁表示，進入園區內建築令他憶起兒時經歷，父親過往任公職時，家中住的就是這樣的日式建物，「回想以前美好的過去，在這樣基礎上，建立更好的理想未來」，屏東科學園區今動土，推動太空科技、智慧農醫等科技產業，而文化區塊則有園區帶動，「前瞻建設的成果，確實蓬勃開發」，未來可將影視音產業結合園區既有建築，讓園區作為各個縣市在恢復歷史現場的典範。

縣長周春米表示，由中央前瞻建設計畫補助經費，推動建物翻新、再造歷史場域，帶動屏東市整體翻轉，她笑著說，「帶著非常驕傲的心情來老王賣瓜」，另縣內還有屏菸1936文化基地，及待修復的大武營區等，盼藉由中央與地方合作，以文化翻轉屏東、建立屏東品牌。文化部長史哲也承諾，一定會持續支持屏東再造歷史及文資修復相關計畫。

勝利星村創意生活園區位於屏東市中山路、青島街一帶，為1973年後遺留下的日式眷舍群，2007年依文資法將區內70多棟建物登錄為歷史建築，受文化部「前瞻再造歷史現場計畫－屏東飛行故事」、「眷村新星計畫」等專案經費，挹注7億多元進行修復活化。縣府表示，目前已有92間品牌進駐，區內仍有部分建物待修繕，預計明年全區開放。

行政院長陳建仁（中）、屏東縣長周春米（左一）、文化部長史哲（右二）今下午到屏東市勝利星村視察歷史建物再造成果，與園區內店家合影。記者張已亷／攝影
行政院長陳建仁（中）、屏東縣長周春米（左一）、文化部長史哲（右二）今下午到屏東市勝利星村視察歷史建物再造成果，與園區內店家合影。記者張已亷／攝影
行政院長陳建仁（右二）、屏東縣長周春米（左一）今下午到屏東市勝利星村視察歷史建物再造成果。記者張已亷／攝影
行政院長陳建仁（右二）、屏東縣長周春米（左一）今下午到屏東市勝利星村視察歷史建物再造成果。記者張已亷／攝影
行政院長陳建仁今南下到屏東市勝利星村視察歷史建物再造成果，盼立基於過往光輝，持續再造美好未來。記者張已亷／攝影
行政院長陳建仁今南下到屏東市勝利星村視察歷史建物再造成果，盼立基於過往光輝，持續再造美好未來。記者張已亷／攝影

屏東 歷史建築

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