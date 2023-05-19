高市「職場任我行」培力計畫 助求職青年面試不卡關
近年百業大缺工，人力需求恐急，但不少青年世代因缺乏求職實戰經驗，普遍拿不出像樣履歷或面試技巧不足而被拒於門外，高雄市勞工局相準青年求職者需求，特別開辦「職場任我行」培力計畫，以輕鬆有趣的就業促進課程增加求職即戰力，盼助青年「面試不卡關，職場任我行」。
高雄市勞工局「職場任我行」培力計畫，包括辦理校園講座，開辦9場就業促進課程、參訪21家企業，讓青年朋友能藉由職涯探索、履歷撰寫、求職面談等培訓課程，在最短的時間提升就業信心，也透過觀摩探索職場環境，了解產業工作內容與發展趨勢，縮短新手適應期間，活動全部免費，名額有限，可洽07-3362918轉80507莊小姐，18歲至35歲有就業、轉業需求的青年，可把握機會。
高市勞工局長周登春說，高雄逐步邁向智慧城市，產業朝向多元化與智慧化，青年朋友可在就職前多方瞭解各產業樣貌。這次培力計畫針對不同產業，提供「半日職人」職場觀摩探索行程，帶青年學子參訪高雄展覽館、卡訊電子、元大證券、龍達化妝品、仲威文化創意等知名企業，更了解產業現況，用人需求，還有機會媒合就業。
訓練就業中心主任楊茹憶說，目前就業市場工作機會增加，但青年朋友的履歷普遍過於簡單，面試技巧也不足，因此培訓課程特別安排履歷健檢、模擬面試，並邀請農友種苗、時尚麗的等多家企業人資主管擔任面試官，個別指導學員表達自己、行銷自己，以增加錄取機會。
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