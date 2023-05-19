福爾摩沙馬戲團演出 澎湖演藝廳湧人潮

FOCA福爾摩沙馬戲團「馬戲派對」今晚在澎湖縣演藝廳演出，要讓觀眾置身馬戲世界，體驗顛覆視覺的刺激與感動，在地民眾也相當捧場，表演開始前湧入人潮排隊索票。

澎湖文化局表示，FOCA福爾摩沙馬戲團「馬戲派對」是澎湖112年演藝廳營運計畫的年度展演計畫之一。今天晚間在澎湖演藝廳演出，傍晚時分，演藝廳前廣場民眾大排長龍索票。

FOCA福爾摩沙馬戲團「馬戲派對」，作品靈感來自好萊塢電影「大娛樂家」描述美國傳奇馬戲大亨費尼爾斯‧巴納姆創辦「巴納姆馬戲團」故事。文化局表示，期盼透過純熟優質的作品，藉以提升澎湖民眾欣賞藝文的眼界。

FOCA福爾摩沙馬戲團成立於2011年，以台灣美麗寶島所命名，結合傳統文化、在地文化、街頭文化及劇場藝術，以創造屬於台灣多樣化的當代馬戲藝術為宗旨，媒合各類表演型態，發展獨具一格的肢體語彙。