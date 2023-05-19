下班尖峰高雄山區平地大雨狂瀉 中央豪雨特報示警

梅雨鋒面南下，中央氣象局在今天下午5時許終於對久旱無雨的台南市、高雄市發布豪雨特報，由於正值下班尖峰時間，不少機車族只好緊急在路口換上雨衣，氣象局指出，這波雨勢將持續時間至6時15分，示警區域在台南南化、高雄美濃、六龜、甲仙、杉林、茂林、桃源等行政區。

「比起上周的梅雨，這波雨勢大大大多了」六龜蔡姓民眾誇張地形容，因為上周雖有雨，也下對地方流入南化水庫，但雨量相當有限，而今天下午山區持續降下大雨，高雄氣象站主任陳文信指出，桃源區已降下累積日雨量102.5毫米，民眾須多加留意山洪變化，慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲。

此外，由於正值下班尖峰時間，在平地湖內區也開始雷雨交加，陳文信指出，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。