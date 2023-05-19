屏東科學園區動土 老縣長蘇貞昌請陳建仁加快腳步

屏東科學園區今動土，行政院長陳建仁、老縣長、行政院前院長蘇貞昌今出席與會，蘇貞昌上台致詞，拿起久違的招牌撞球桿，搭配屏科園區發展簡報藍圖，跟行政院長陳建仁說明整體架構，還不忘提醒陳建仁，小英總統任期剩下1年，重大建設請大力推動，才會讓屏東人覺得溫暖。

蘇貞昌說，感謝行政院長陳建仁用心帶隊。他作為屏東土生土長子弟，屏東為全國提供充足電力，為全國產業提供土地，為全國的水提供越區供水。屏東人在國家進步堆疊盡心盡力，但常常被壓在最底下，國家重大建設因資源不足或因過去沒有重視，讓屏東很委屈。

蘇貞昌說，他特別拜託陳建仁院長，今天19日，蔡總統任期剩1年，明天剩不到1年，「陳院長恐怕要跟時間賽跑」，把定案事情，好好力追，讓蔡總統最後一年，在陳建仁院長帶領下與地方協力，重大建設大力推動，如期如質完成，讓屏東人覺得溫暖。

蘇貞昌接著說「請秀第五頁」，一旁工作人員拿撞球桿遞給蘇貞昌，蘇說，原本以為以後沒機會拿撞球桿，接著蘇貞昌跟陳建仁逐項說明屏東高鐵特定區藍圖規畫。

蘇貞昌指著地圖，現在位置是屏東科學園區，3月動工是產業科技園區擴區，高鐵若沒早日完成，科學園區、科技產業園區等於沒有一個底，「毛沒有辦法賦予皮，或無法堆疊」，拜託陳院長，高鐵已核定、環評通過，「請陳院長務必讓高鐵早日動工，台鐵六塊厝新車站一起」，沒有高鐵、台鐵，一切都白搭，請陳院長務必讓交通部照期程，而且要盡快。

蘇貞昌接著說，17公頃運動休閒園區，與教育部屏科實中雙語學校，明年7月招生。若不如期做好，招商誘因減少，都是環環相接，一個連一個。運動園區有棒球場1.5萬席，坐高鐵就可以到棒球場。

蘇貞昌跟陳建仁喊話，「請陳院長以最高行政機關首長魄力、肩膀、眼光，讓相關部會同時起步」，如果陳院長未來哪天動土高鐵、運動園區、雙語學校，「我都會恭恭敬敬在門口等你，哪一天要動什麼，把期程排好，不然我會想到各地去玩，不能整天在這裡等你，這是你的工作，責任」。

行政院長陳建仁說，設置科學園區花10年，蘇前院長努力一年半成立，衝衝衝精神，他好好向蘇學習，他接下蘇前院長棒子，「這個棒子跑百分之九十，我是跑最後一段，會努力加強」。