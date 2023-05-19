六龜山城自行車親子活動周末登場 網紅女神受邀湊熱鬧
茂林國家風景區管理處推廣六龜山城十八羅漢山運動公園自行車遊憩線，將於明後兩天在六龜區池田屋舉辦「2023茂林悠遊自行車闖關活動」，內容結合首屆六龜自行車山城挑戰線、親子自行車闖關活動以及高雄觀光圈特色小市集等，現場還邀來網紅溫妮女神與遊客一同共襄盛舉。
茂林國家風景區管理處柯建興處長表示，這趟自行車遊憩線能一覽荖濃溪流域兩岸周邊的優美景色，騎乘其中有如身處花東縱谷，是一條不容錯過的自行車路線。
「70K山城挑戰線」饒富山城景點特色，從六龜老街上的池田屋出發，經六龜大佛、寶來不老地區及十八羅漢山自行車道及新威大橋等，沿途自然美景盡收眼底，茂管處表示，除了熱血山岳騎乘活動外，活動設計有溫馨親子騎乘闖關遊戲，可兌換豐富的闖關禮。
此外，茂管處指出，六龜自行車遊憩線沿路上，設有特色小市集，讓參與民眾有得吃又有得玩，並且茂管處這次請來網紅溫妮女神與在地樂團有老少咸宜的精彩舞台表演，民眾只用優惠價租用自行車悠遊六龜，就可共享愉快的周末假期。
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