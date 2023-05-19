快訊

為何能繼承5億房產？18歲男身世被起底「阿公其實是親爸」

im.B詐騙案吸金25億 王鴻薇揪「1關鍵」再爆：竟有金管會背書

六龜山城自行車親子活動周末登場 網紅女神受邀湊熱鬧

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
「70K山城挑戰線」饒富山城景點特色。圖／茂管處提供
「70K山城挑戰線」饒富山城景點特色。圖／茂管處提供

茂林國家風景區管理處推廣六龜山城十八羅漢山運動公園自行車遊憩線，將於明後兩天在六龜區池田屋舉辦「2023茂林悠遊自行車闖關活動」，內容結合首屆六龜自行車山城挑戰線、親子自行車闖關活動以及高雄觀光圈特色小市集等，現場還邀來網紅溫妮女神與遊客一同共襄盛舉。

茂林國家風景區管理處柯建興處長表示，這趟自行車遊憩線能一覽荖濃溪流域兩岸周邊的優美景色，騎乘其中有如身處花東縱谷，是一條不容錯過的自行車路線。

「70K山城挑戰線」饒富山城景點特色，從六龜老街上的池田屋出發，經六龜大佛、寶來不老地區及十八羅漢山自行車道及新威大橋等，沿途自然美景盡收眼底，茂管處表示，除了熱血山岳騎乘活動外，活動設計有溫馨親子騎乘闖關遊戲，可兌換豐富的闖關禮。

此外，茂管處指出，六龜自行車遊憩線沿路上，設有特色小市集，讓參與民眾有得吃又有得玩，並且茂管處這次請來網紅溫妮女神與在地樂團有老少咸宜的精彩舞台表演，民眾只用優惠價租用自行車悠遊六龜，就可共享愉快的周末假期。

活動現場請來在地樂團與網紅溫妮女神舞台演出。圖／茂管處提供
活動現場請來在地樂團與網紅溫妮女神舞台演出。圖／茂管處提供
六龜山城自行車遊憩線可一覽荖濃溪兩岸風光。圖／茂管處提供
六龜山城自行車遊憩線可一覽荖濃溪兩岸風光。圖／茂管處提供
六龜山城自行車遊憩線可一覽荖濃溪兩岸風光。圖／茂管處提供
六龜山城自行車遊憩線可一覽荖濃溪兩岸風光。圖／茂管處提供

自行車 六龜 親子

延伸閱讀

文旅局長網紅化 新華社評：適可而止

520世界蜜蜂日！郭雪芙變蜜蜂女神 號召一起守護生態

上海網紅街 貓咪吸引人

南太鉉與網紅女友驗出冰毒反應　警方憂滅證申請拘捕令

相關新聞

下班尖峰!高雄山區平地大雨狂瀉 中央豪雨特報示警

梅雨鋒面南下，中央氣象局在今天下午5時許終於對久旱無雨的台南市、高雄市發布豪雨特報，由於正值下班尖峰時間，不少機車族只好...

屏東科學園區動土 老縣長蘇貞昌請陳建仁加快腳步

屏東科學園區今動土，行政院長陳建仁、老縣長、行政院前院長蘇貞昌今出席與會，蘇貞昌上台致詞，拿起久違的招牌撞球桿，搭配屏科...

中油林園廠丙烯內漏近3個月 環保局開罰198萬

中油林園廠2月底至今傳約有5000噸丙烯洩漏，環保局17日進場稽查發現丙烯精餾塔換熱器確實破損，導致丙烯跑進換熱冷卻水中...

中油丙烯外洩太誇張 高雄藍綠議員都抓狂

中油林園廠丙烯外洩隱瞞近3個月才曝光，高雄氣爆禍首也是化工廠丙烯，藍綠議員都氣炸。國民黨邱于軒高分貝怒批「環保局睡著了」...

屏東科學園區今動土 藍議員批招商落後、綠要求掌握進度

屏東科學園今下午1點45分由行政院長陳建仁出席主持動土典禮，屏東縣議會今縣府城鄉處業務報告質詢，議員關注屏東科學園區整體...

第八屆金門文化獎出爐 吳鼎仁等4位大師獲獎

第八屆「金門文化獎」公開甄選結果出爐，今年共遴選出四位得獎人，包括許金印-金門口傳文學、陳榮泰-南音操作傳承演唱、黃德仁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦